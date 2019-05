Weekend stellare a Napoli e dintorni: 36 eventi imperdibili

Un weekend pieno di eventi vi aspetta a Napoli e dintorni. Imperdibili attività per tutti dai più piccoli ai più grandi. Le nostre super proposte.

Notte Europea dei Musei, 18 maggio.

In occasione dell’evento nazionale organizzato dal Mibac il Parco Archeologico di Ercolano e di Pompei, la Reggia di Caserta, l’Antiquarium di Boscoreale e la Villa San Marco a Stabia e tanti altri siti saranno aperti anche di sera con ingresso simbolico di 1 euro.

“Una città per giocare” a Napoli, 50 eventi gratuiti, dal 16 maggio al 21 novembre.

Una volta al mese (con una breve interruzione nei mesi caldi di luglio e agosto) avranno luogo dieci incontri, in dieci luoghi delle dieci municipalità dell’area metropolitana di Napoli. Le attività ludiche si svolgeranno dalle 15,30 alle 18,30, saranno gratuite e aperte ai cittadini di ogni età.

Festival gratuito “Contemporanea/mente” al Cratere degli Astroni, 18 e 19 maggio.

Un festival all’insegna di arte e natura. In occasione della Giornata Nazionale delle Oasi 2019, nella suggestiva cornice dell’Oasi WWF Cratere degli Astroni, si svolgerà il festival di teatro, musica, danza e poesia. L’evento, completamente gratuito, prevede due spettacoli teatrali, un concerto di musica sinfonica, laboratori di danze popolari, una performance di danza contemporanea, reading di poesia oltre a svariate attività per i più piccoli.

Leonardo Da Vinci al Centro Campania, dal 10 maggio al 9 giugno.

Il Centro Commerciale Campania offre nuovi approcci alla cultura e lo fa attraverso le nuove tecnologie. Dopo Van Gogh e le sue opere, con quattro postazioni con Oculus Rift (visore di realtà virtuale), tutti i giorni i visitatori saranno catapultati questa volta nel mondo di Leonardo Da Vinci e delle sue macchine.

International World Beer Festival a Torre del Greco, dal 17 al 19 maggio.

Dopo i successi di Milano, Roma, Cosenza, Caserta e tantissime altre città italiane, finalmente sbarca per tre giorni in Piazza Santa Croce a Torre del Greco l’International World Beer Festival. Per l’occasione, i protagonisti indiscussi saranno lo street food e oltre duecento tipologie di birre artigianali provenienti da tutto il mondo.

Pietrarsa a 2 euro, 19 maggio.

Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il 19 maggio 2019 il costo del biglietto sarà ridotto e si pagherà solo 2 euro. Questo prezzo è riservato però solo a coloro che porteranno con sé un libro a tematica ferroviaria da leggere all’interno della struttura. Per tutti coloro che invece porteranno con sé un libro diverso, che dunque non presenta tematiche ferroviarie, il prezzo del biglietto sarà ugualmente ridotto ma costerà 3 euro.

Al MAV a tavola con gli antichi romani, 18 maggio.

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, si terrà la presentazione del saggio storico A TAVOLA CON GLI ANTICHI ROMANI di Giorgio Franchetti. Alla presentazione sarà abbinato un tavolo con una piccola esposizione di pietanze romane ricostruite dall’archeocuoca Cristina Conte, che ha collaborato al volume.

Ingresso gratuito al Mann, 12, 19 e 26 maggio.

Domenica 12, 19 e 26 maggio l’ingresso al MANN sarà gratuito e sarà possibile visitare le collezioni permanenti e le esposizioni temporanee in programma.A partire da “Canova e l’antico”, ma anche “Corto Maltese.

Kermesse dedicata a Gaetano Filangieri a Vico Equense, fino al 31 maggio.

A Vico Equense, si terrà la kermesse “La felicità abita qui” dedicata al filosofo e giurista Gaetano Filangieri. Filangieri fu uno dei primi a riflettere, in Italia, sul tema della ricerca della felicità e della sua relazione con i diritti dell’uomo. La kermesse consiste in una serie di appuntamenti che si svolgeranno nel mese di maggio: convegni, visite teatralizzate, visite guidate, cene e altre iniziative legate ad altri eventi già in corso sul territorio.

Vanity a Pompei la mostra sui gioielli del Mondo Antico, dal 10 maggio al 5 agosto.

Monili dell’area cicladica e pompeiana sono messi a confronto in un elegante percorso di stili e di civiltà, che trova nella vanità e nell’ostentazione della ricchezza un punto di comunione.

Ravello Festival 2019, dal 1° maggio al 30 ottobre.

Grandi orchestre italiane si alterneranno in grandi concerti fino all’autunno.

Corso gratuito di napoletano al Museo di Capodimonte, 5-12-18 maggio.

Nell’Auditorium del Museo di Capodimonte, sabato 4 maggio alle ore 10.00, si terrà il primo appuntamento per lo studio della lingua napoletana. I partecipanti potranno apprenderne la lunga storia, la semantica, l’etimologia, la morfologia e la sintassi.

“Passi” a Napoli, fino al 31 maggio.

Nella chiesa di Santa Marta a via San Sebastiano, sarà possibile visitare la mostra gratuita sull’antica tradizione del presepe di Pasqua: riproduce gli eventi della settimana Santa, dunque i momenti relativi all’ultima cena, l’incontro con Pozio Pilato, la passione di Gesù, la morte in croce e la resurrezione.

Mostra su Corto Maltese al MANN, dal 25 aprile al 9 settembre.

Il MANN ospiterà una mostra dedicata al fumettista di fama mondiale Hugo Pratt (1927-1995). Protagonista della mostra sarà il celebre Corto Maltese, personaggio immaginario creato da Pratt nel 1967 e protagonista della serie a fumetti Cortomaltese. L’esposizione è organizzata dal Comicon in sinergia con Patrizia Zanotti di CONG ed è inserita nell’ambito del progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) dell’Università di Napoli Federico II per il MANN.

That’s Napoli Live Show a Napoli e Sorrento, dal 28 aprile al 23 luglio.

Il Coro della città di Napoli, forte del successo con il Christmas Show, ritorna con un nuovo strabiliante spettacolo: That’s Napoli Live Show. Le bellissime voci dei coristi e le nuove melodie incanteranno il pubblico in due incantevoli location: la Chiesa di San Potito di Napoli e il famoso Teatro Tasso a Sorrento.

Mostra su Caravaggio a Capodimonte, dal 12 aprile al 14 luglio.

Torna dopo anni una mostra su Caravaggio al Museo di Capodimonte. Il filo conduttore è la nuova percezione del pittore seicentesco e la sua influenza sui pittori napoletani dopo il suo soggiorno nella città partenopea.

Il Villaggio Protostorico di Longola in mostra, fino al 18 gennaio 2020.

Sarà in mostra presso l’Antiquarium di Boscoreale un’esposizione che ha come tema il sito di Longola, scoperto casualmente nel 2000 durante i lavori per la realizzazione dell’impianto di depurazione di Poggiomarino-Striano.

Riaprono i Giardini Ravino ad Ischia, fino al 15 novembre.

Riaprono i Giardini Ravino a Ischia: 6000 metri quadri con la collezione di piante succulente più vasta d’Europa.

Capri apre Villa Lysis, fino all’estate.

Come ogni primavera riapre al pubblico la villa in stile liberty a picco sul mare, di proprietà comunale con una vista a dir poco mozzafiato.

Canova e l’Antico, dal 28 marzo al 30 giugno 2019.

Le Tre Grazie di Antonio Canova sono arrivate a Napoli. La statua, di proprietà del Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo, sarà esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Visite serali alla Cappella Sansevero, dal 30 marzo al 14 giugno.

Per la primavera 2019, il Museo Cappella Sansevero si arricchisce di uno speciale programma che offrirà esperienze uniche a turisti e visitatori. Si tratta di uno speciale calendario di visite tematiche su prenotazione che offrirà ai visitatori la possibilità di godere degli ambienti museali in esclusiva e durante l’orario serale.

Archeotreno da Napoli a Pompei e Paestum, fino al 24 novembre.

La stagione turistica 2019 in Campania avrà un tocco speciale: torna l’Archeotreno, il treno storico che dal centro di Napoli porterà i visitatori direttamente alla scoperta dei resti archeologici di Pompei e Paestum, e di splendide località come Sapri.

Gli autografi di Leopardi e Vico in mostra a Palazzo Reale, dal 21 marzo al 21 luglio.

Un confronto tra Leopardi e Vico. Nella Sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, si inaugura la mostra “Il corpo dell’idea. Immaginazione e linguaggio in Vico e Leopardi. L’evento inaugura le celebrazioni del bicentenario de “L’infinito” di Giacomo Leopardi, organizzate dal Comitato Nazionale istituito dal Ministro dei Beni Culturali.

Sconti a Pietrarsa e Galleria Borbonica, dal 23 marzo al 10 giugno.

La Galleria Borbonica di Napoli presenta “Il sogno di Bayard e l’ingegneria borbonica” rassegna delle riproduzioni dei disegni originali della tratta Napoli-Portici, prima ferrovia in Italia. Un’interessante collaborazione quella tra Galleria Borbonica e Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che permetterà alcune agevolazioni per chi farà visita ad entrambi i siti.

Fiabe di Primavera all’Orto Botanico, dal 16 marzo al 9 giugno.

Le “Fiabe di Primavera” sono dei particolari spettacoli di teatro itinerante per bambini a cura de I Teatrini. L’iniziativa si rivolge soprattutto a bambini dall’età compresa tra i cinque e i dieci anni.La prima fiaba sarà “Nello specchio di Biancaneve”, uno spettacolo tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm.

Tornano di dinosauri in carne ed ossa a Napoli, dal 10 marzo al 10 novembre.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna la mostra “Dinosauri in carne e ossa” alla Riserva degli Astroni. Trenta esemplari di dinosauri “in carne e ossa”, a grandezza naturale, popoleranno il cratere degli Astroni.

ARTinGARAGE, da 3 febbraio al 21 giugno.

È stata inaugurata la seconda Edizione della rassegna fotografica “ARTinGARAGE”, con il coordinamento artistico del fotografo partenopeo Gianni Biccari. L’evento, realizzato da Veronica Grossi, Ylenia Lessoni e Emma Cianchi, è gratuito ed ospiterà dieci esposizioni con cadenza bi-settimanale, che si svolgeranno alle ore 17.00 sino a giugno. La mostra sarà accompagnata dalla presentazione di libri e incontri con note personalità del mondo della fotografia, invitate a esporre la loro esperienza professionale.

Laboratori per bambini della Comix Napoli, da gennaio a giugno.

La Scuola Italiana di Comix di Napoli aprirà anche ai bambini. A partire da sabato 12 gennaio, infatti, inizieranno i laboratori creativi della Comix Kids Academy. Questo nuovo progetto della Scuola Italiana di Comix, totalmente dedicato a bambini e ragazzi, segna la nascita della prima e unica Accademia di formazione artistica per le fasce d’età 5 – 13 anni.

SplendOri, i gioielli di Ercolano in mostra, dal 20 dicembre 2018 al 30 settembre 2019.

Parte SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano la prima mostra del Parco Archeologico di Ercolano all’interno dell’Antiquarium, anche questo per la prima volta aperto alla fruizione del pubblico.

Laboratori gratuiti di architettura a Capodimonte, 13 gennaio/10 febbraio/10 marzo/14 aprile/12 maggio/9 giugno.

Previsti vari laboratori per bambini che si concentreranno sui temi legati all’architettura. Il tema di quest’anno riguarda il rapporto tra l’opera e l’architettura che la ospita. Il progetto ha l’intenzione di stimolare l’immaginazione, dato che i bambini di oggi passano molto tempo davanti ai dispositivi elettronici che fanno tutt’altro che stimolare la loro fantasia e creatività e può essere anche un buon modo per far stringere loro nuove amicizie.

Leonardo da Vinci in mostra a Napoli, fino al 30 giugno 2019.

Mostra nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, presso la suggestiva Cripta del Complesso Monumentale Vincenziano. Oggetto dell’evento le macchine realizzate, artigianalmente dal Maestro Mario Paolucci, su progetti originali di Leonardo da Vinci, sia in scala sia a grandezza naturale e realmente funzionanti tali da poter essere usate.