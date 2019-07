Finalmente weekend! Non sapete cosa fare ma avete voglia di evadere dal caldo della vostra casa? Abbiamo per voi tanti eventi bellissimi imperdibili.

Notte delle Lampare, dal 26 al 28 luglio.

Al via l’evento più atteso dell’estate di Cetara e non solo. La manifestazione consiste nella rievocazione dell’antica tecnica della pesca delle alici con le lampare, che quest’anno giunge alla 45° edizione e si svolgerà a Cetara nella notte del 27 luglio.

Pulizia degli scogli di Mergellina, 27 luglio.

Plastica e spazzatura di ogni genere sugli scogli di Mergellina ha ormai trovato fissa dimora, così gli attivisti di Sii Turista Della Tua Città si sono organizzati per rimuovere quanta più sporcizia possibile e restituire la decenza al lido popolare di Napoli.

Festa di Sant’Anna, 28 luglio.

Nei prossimi giorni si attenderà la festa di Sant’Anna con la processione di chiusura di domenica 28 luglio alle ore 18.00.

Reggia di Caserta gratis a Sant’Anna, 26 luglio.

Nel giorno di Sant’Anna patrona di Caserta, la Reggia di Caserta resterà aperta gratuitamente.

Scavi di Ercolano di sera, dal 19 luglio al 21 settembre.

Per il Parco Archeologico di Ercolano la proposta realizzata e inserita nel programma di Campania by night si chiama “I VENERDÌ di Ercolano” e offre percorsi accompagnati arricchiti da proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping degli affreschi e le statue attualmente conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Previste 11 aperture serali.

Al Mann una mostra dedicata alla Luna, dal 18 luglio al 30 settembre.

“MANN on the Moon” una mostra dedicata non soltanto all’allunaggio, ma a come gli uomini hanno “toccato” la Luna nel corso dei secoli. Contestualmente alla mostra, il museo inaugurerà anche la nuova caffetteria per i suoi visitatori.

‘A Chiena di Campagna 2019, fino al 17 agosto.

Torna la festa dell’acqua ‘A Chiena 2019 di Campagna. Un appuntamento fisso divenuto tradizione ormai, tra le manifestazioni più attese dell’estate perché si tratta della festa dell’acqua. Un evento per grandi e piccini divertentissimo infatti ci si può lanciare addosso secchiate d’acqua.

Fresko Film 2019 a Portici, dal 4 luglio al 3 settembre.

Ritorna a Portici la rassegna di cinema all’aperto Fresko Film 2019. Le proiezioni si svolgeranno ogni sera in Viale Leonardo da Vinci nel parco dell’Istituto Comprensivo Da Vinci-Comes D.M.

Festa di Sant’Anna a Ischia, dal 22 al 27 luglio.

A Ischia torna la Festa a mare agli scogli di Sant’Anna celebrando la sua ottantasettesima edizione. Lo scenario è, naturalmente, quello della baia di Cartaromana, dove la sera del 26 luglio sfileranno cinque barche allegoriche ispirate al tema dell’acqua.

Scavi di Ercolano al tramonto, 28 luglio.

Tornano i pomeriggi gratis al Parco Archeologico di Ercolano nell’ambito dell’iniziativa iovadoalmuseo del Mibac: a partire dalle ore 14.00 l’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori.

Cinema sotto le stelle al Parco del Poggio,dal 12 luglio al 12 settembre.

Torna anche quest’anno il cinema all’aperto sotto le stelle e gli alberi del Parco del Poggio. Verrà dato spazio al cinema indipendente, alle tematiche sociali e di denuncia, al cinema d’essai, ai film girati a Napoli, alle anteprime nazionali ed ai film per bambini, selezionando un’offerta cinematografica che rappresenta un giusto equilibrio tra intrattenimento, cultura, attenzione ai temi sociali e promozione dell’immagine della città.

Giochi e sport all’ombra del Vesuvio, dal 10 luglio al 10 settembre.

In onore della trentesima edizione delle Universiadi 2019, la Biblioteca Nazionale di Napoli ospiterà la mostra “Giochi e sport all’ombra del Vesuvio” con una visita guidata alla presenza del direttore Francesco Mercurio. La mostra temporanea ad ingresso gratuito, verrà ospitata nelle sale pompeiane.

Museo di Capodimonte di sera gratis, 11-12-13-14 luglio, 10-17-24 agosto, 13 settembre e 15 novembre 2019.

Non solo le domeniche gratuite, il museo di Capodimonte aprirà gratuitamente anche alcune sere fino all’autunno.

Napulitanata, 4 concerti dedicati alla musica napoletana, 5-12-19-26 luglio.

Un modo per entrare in contatto con il Patrimonio musicale locale. Napulitanata si è affermata come realtà culturale e turistica della città ospitando tantissimi eventi a cui hanno preso parte circa 12 mila spettatori.

Luglio Musicale a Capodimonte, 7-14-21-28 luglio.

Il Real Bosco di Capodimonte ospiterà ogni domenica il “Luglio Musicale a Capodimonte”: si tratta di una rassegna di concerti gratuiti di musica classica.

Le Vie del mare, dall’ 1 al 31 agosto.

Tornano le corse ‘Cilento blu’ effettuate da Volaviamare, Alilauro e Alicost in collaborazione con la Regione Campania per raggiungere le località del Cilento e della Costiera Amalfitana.

Brividi d’estate all’Orto botanico, dal 29 giugno al 4 agosto.

La rassegna teatrale “Brividi d’estate” sarà ospitata in un luogo d’eccezione. Oltre alla bellezze delle opere, alcune classiche, alcune commedie, ci sarà il suggestivo sfondo verde dell’Orto botanico di Via Foria.

Liam Gillick in mostra al Museo Madre, dal 22 maggio fino al 14 ottobre.

Un’interessante retrospettiva sull’artista inglese Liam Gillick (Aylesbury, 1964), tra i protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, che presenta così i suoi ultimi lavori cinematografici realizzati nell’arco degli ultimi undici anni.

Teatro all’aperto all’Orto Botanico, dal 29 giugno al 4 agosto.

Botticelli in mostra a Napoli, dal 22 giugno al 29 settembre.

Uno dei quadri più espressivi del Botticelli sta per approdare a Napoli. Nella splendida cornice di Palazzo Zevallos Stigliano sarà in mostra il “Compianto del Cristo morto”, normalmente conservato nel Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Batò Naples, ogni sabato e domenica per tutta l’estate.

Torna il Batò Naples. Un’esperienza suggestiva alla scoperta di tutte le bellezze del litorale partenopeo in un’atmosfera suggestiva con un sottofondo di canzoni della nostra tradizione napoletana e circondati da una natura rara, pregiata e unica nel suo genere.

“Painting as a Butterfly”: le opere di Pier Paolo Calzolari in mostra al Madre, fino al 30 settembre.

La mostra è un viaggio nell’evoluzione e nella ricerca pittorica di Pier Paolo Calzolari, una delle voci cardine dell’arte povera, sviluppatasi in Italia a partire dagli anni ’60. Al Madre i visitatori potranno contemplare oltre 70 dipinti, disegni e opere multimateriche

Cinema sotto le stelle nella ex base Nato, giugno e luglio.

Durante i week end, l’ex base NATO di Bagnoli ospiterà un vero e proprio cinema all’aperto.

Musica Napoletana con Napulitanata, tutti i mercoledì, venerdì e sabato.

E’ un vero e proprio tempio per la musica napoletana. A dir il vero, è anche uno dei pochi luoghi in tutta la città di Napoli dove è possibile assistere ad un vero e proprio spettacolo musicale della tradizione napoletana.

“Una città per giocare” a Napoli, 50 eventi gratuiti, dal 16 maggio al 21 novembre.

Una volta al mese (con una breve interruzione nei mesi caldi di luglio e agosto) avranno luogo dieci incontri, in dieci luoghi delle dieci municipalità dell’area metropolitana di Napoli. Le attività ludiche si svolgeranno dalle 15,30 alle 18,30, saranno gratuite e aperte ai cittadini di ogni età.

Vanity a Pompei la mostra sui gioielli del Mondo Antico, dal 10 maggio al 5 agosto.

Monili dell’area cicladica e pompeiana sono messi a confronto in un elegante percorso di stili e di civiltà, che trova nella vanità e nell’ostentazione della ricchezza un punto di comunione.

Ravello Festival 2019, dal 1° maggio al 30 ottobre.

Grandi orchestre italiane si alterneranno in grandi concerti fino all’autunno.

Mostra su Corto Maltese al MANN, dal 25 aprile al 9 settembre.

Il MANN ospiterà una mostra dedicata al fumettista di fama mondiale Hugo Pratt (1927-1995). Protagonista della mostra sarà il celebre Corto Maltese, personaggio immaginario creato da Pratt nel 1967 e protagonista della serie a fumetti Cortomaltese. L’esposizione è organizzata dal Comicon in sinergia con Patrizia Zanotti di CONG ed è inserita nell’ambito del progetto OBVIA (Out Of Boundaries Viral Art Dissemination) dell’Università di Napoli Federico II per il MANN.

Il Villaggio Protostorico di Longola in mostra, fino al 18 gennaio 2020.

Sarà in mostra presso l’Antiquarium di Boscoreale un’esposizione che ha come tema il sito di Longola, scoperto casualmente nel 2000 durante i lavori per la realizzazione dell’impianto di depurazione di Poggiomarino-Striano.

Riaprono i Giardini Ravino ad Ischia, fino al 15 novembre.

Riaprono i Giardini Ravino a Ischia: 6000 metri quadri con la collezione di piante succulente più vasta d’Europa.

Capri apre Villa Lysis, fino all’estate.

Come ogni primavera riapre al pubblico la villa in stile liberty a picco sul mare, di proprietà comunale con una vista a dir poco mozzafiato.

Archeotreno da Napoli a Pompei e Paestum, fino al 24 novembre.

La stagione turistica 2019 in Campania avrà un tocco speciale: torna l’Archeotreno, il treno storico che dal centro di Napoli porterà i visitatori direttamente alla scoperta dei resti archeologici di Pompei e Paestum, e di splendide località come Sapri.

Tornano di dinosauri in carne ed ossa a Napoli, dal 10 marzo al 10 novembre.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna la mostra “Dinosauri in carne e ossa” alla Riserva degli Astroni. Trenta esemplari di dinosauri “in carne e ossa”, a grandezza naturale, popoleranno il cratere degli Astroni.

SplendOri, i gioielli di Ercolano in mostra, dal 20 dicembre 2018 al 30 settembre 2019.

Parte SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano la prima mostra del Parco Archeologico di Ercolano all’interno dell’Antiquarium, anche questo per la prima volta aperto alla fruizione del pubblico.