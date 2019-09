Napoli, dal 27 settembre alle ore 18:00 al 28 settembre alle ore 13:00 farà da scenario ad uno degli eventi europei più importanti in assoluto: la Notte Europea dei Ricercatori 2019. Una serata dedicata al mondo della scienza e della ricerca che offrirà a tutti coloro che si occupano di ricerca una serata unica nel suo genere. La Notte dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea sin dal 2005 e che ogni anno coinvolge migliaia di ricercatori e istituzioni di ricerca che vengono da ogni parte d’europa.

La Notte Europea dei Ricercatori 2019 si svolgerà in molte città italiane e nel capoluogo campano sarà il culmine di una serie di eventi organizzati proprio in questa occasione. Durante questa festa vi saranno luoghi da visitare dal centro cittadino fino a Pietrarsa per poter offrire al visitatore il massimo del divertimento. Tra storia, patrimonio culturale, arte e scienza la Notte Europea dei Ricercatori a Napoli offre un’occasione di approfondimento culturale a tutto tondo.

L’obiettivo è di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti. Un evento che cerca di aprirsi ad un pubblico eterogeneo e curioso, che verrà sicuramente affascinato dalle incredibili esibizioni scientifiche.

L’Italia ha aderito da subito all’iniziativa europea con una molteplicità di progetti che ne fanno tradizionalmente uno dei paesi europei con il maggior numero di eventi sparsi sul territorio. Uno dei progetti di maggior risonanza è sicuramente il progetto SHARPER. SHAring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience, nasce originariamente nel 2013 come SHARP ma era solo su base regionale. Con il passare del tempo il progetto si è ingrandito fino ad interessare tutto il territorio nazionale.

Il prezzo del biglietto non è ancora definitivo ma tanto al sito ufficiale dell’evento, quanto sulla loro pagina Facebook sarà possibile, nei prossimi giorni, avere tutte le informazioni utili.