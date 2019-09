Weekend speciale a Napoli e dintorni: 25 eventi imperdibili

Tantissimi sono gli eventi che vi attendono nel weekend a Napoli e non solo. Abbiamo selezionato per voi i più belli e imperdibili.

Napoli Pizza Village 2019, dal 13 al 22 settembre.

Uno dei più grandi eventi del panorama gastronomico italiano sta per tornare sul nostro splendido lungomare. Ospiterà, oltre alle più celebri pizzerie napoletane, anche tanti tanti grandi artisti napoletani e non.

Festa della Scienza a Città della Scienza, 15 settembre.

Città della Scienza riapre le porte con la Festa della scienza, un evento speciale dedicato a tutti quegli adulti e bambini che non smettono di voler imparare e scoprire. C’è in programma il “best of”: visite guidate alle mostre Corporea, Paleomare, Insetti&co e Mare, insieme a tanti laboratori e attività.

Passeggiata sul Tifata, 15 settembre.

Un appuntamento fisso per gli amanti delle passeggiate fra la natura del Casertano e gli appassionati di trekking delle zone limitrofe.

Festa della Madonna del Subacqueo e dei Pescatori, 15 settembre.

Si terrà domenica 15 settembre la Festa della Madonna del Pescatore e del Subacqueo, tradizione che si ripete da quasi 40 anni nella Città degli Scavi.

Napoli Horror Festival, dal 13 al 15 settembre.

La paura arriva a Napoli. Il 13-14-15 settembre 2019, gli spazi della ex base NATO della nostra città ospiteranno il “Napoli Horror Festival”. Si tratta di un evento completo ed articolato che si pone come obiettivo l’aggregazione e lo scambio di esperienze affrontando il genere horror nella sua accezione più ampia e la paura come emozione primaria.

Galleria Eloart ospita una mostra sui migranti, fino al 30 novembre.

Ischia ospiterà una mostra sul tema dei migranti e del salvare le vite umane. Temi molto attuali e importanti che gli ischitani hanno deciso di raccontare attraverso l’arte.

Passeggiata notturne a Villa San Marco a Stabiae, fino al 21 settembre.

Tutti i venerdì e sabato sera sarà possibile visitare dalle 20,30 alle 22,30 la Villa San Marco, appositamente illuminata. Un itinerario suggestivo in una tra le più grandi ville romane residenziali, con i suoi 11mila mq, posta in posizione panoramica sulla collina di Varano, a Castellammare di Stabia.

Due eccezionali mostre al Maschio Angioino, fino al 2 ottobre.

Due grandi mostre saranno visitabili negli spazi monumentali del Maschio Angioino. Si tratta di due esposizioni dalle tematiche completamente diverse: “Estate a Napoli 1979-2019” e ” La scuola di Posillipo. La luce di Napoli che conquistò il mondo“.

Matisse in mostra a Sorrento, dal 15 giugno al 20 ottobre.

Una mostra imperdibile quella che si tiene nella splendida Villa Fiorentino, sul Corso Italia nel centro di Sorrento. Dopo Dalì, Picasso, Bacon, Pomodoro, e tanti altri artisti di fama mondiale, ora Villa Fiorentino ospita l’esposizione dedicata ad Henri Matisse.

Scavi di Ercolano di sera, dal 19 luglio al 21 settembre.

Per il Parco Archeologico di Ercolano la proposta realizzata e inserita nel programma di Campania by night si chiama “I VENERDÌ di Ercolano” e offre percorsi accompagnati arricchiti da proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping degli affreschi e le statue attualmente conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Previste 11 aperture serali.

Al Mann una mostra dedicata alla Luna, dal 18 luglio al 30 settembre.

“MANN on the Moon” una mostra dedicata non soltanto all’allunaggio, ma a come gli uomini hanno “toccato” la Luna nel corso dei secoli. Contestualmente alla mostra, il museo inaugurerà anche la nuova caffetteria per i suoi visitatori.

Museo di Capodimonte di sera gratis, 11-12-13-14 luglio, 10-17-24 agosto, 13 settembre e 15 novembre 2019.

Non solo le domeniche gratuite, il museo di Capodimonte aprirà gratuitamente anche alcune sere fino all’autunno.

Liam Gillick in mostra al Museo Madre, dal 22 maggio fino al 14 ottobre.

Un’interessante retrospettiva sull’artista inglese Liam Gillick (Aylesbury, 1964), tra i protagonisti dell’arte contemporanea internazionale, che presenta così i suoi ultimi lavori cinematografici realizzati nell’arco degli ultimi undici anni.

Botticelli in mostra a Napoli, dal 22 giugno al 29 settembre.

Uno dei quadri più espressivi del Botticelli sta per approdare a Napoli. Nella splendida cornice di Palazzo Zevallos Stigliano sarà in mostra il “Compianto del Cristo morto”, normalmente conservato nel Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Batò Naples, ogni sabato e domenica per tutta l’estate.

Torna il Batò Naples. Un’esperienza suggestiva alla scoperta di tutte le bellezze del litorale partenopeo in un’atmosfera suggestiva con un sottofondo di canzoni della nostra tradizione napoletana e circondati da una natura rara, pregiata e unica nel suo genere.

“Painting as a Butterfly”: le opere di Pier Paolo Calzolari in mostra al Madre, fino al 30 settembre.

La mostra è un viaggio nell’evoluzione e nella ricerca pittorica di Pier Paolo Calzolari, una delle voci cardine dell’arte povera, sviluppatasi in Italia a partire dagli anni ’60. Al Madre i visitatori potranno contemplare oltre 70 dipinti, disegni e opere multimateriche

Musica Napoletana con Napulitanata, tutti i mercoledì, venerdì e sabato.

E’ un vero e proprio tempio per la musica napoletana. A dir il vero, è anche uno dei pochi luoghi in tutta la città di Napoli dove è possibile assistere ad un vero e proprio spettacolo musicale della tradizione napoletana.

“Una città per giocare” a Napoli, 50 eventi gratuiti, dal 16 maggio al 21 novembre.

Una volta al mese (con una breve interruzione nei mesi caldi di luglio e agosto) avranno luogo dieci incontri, in dieci luoghi delle dieci municipalità dell’area metropolitana di Napoli. Le attività ludiche si svolgeranno dalle 15,30 alle 18,30, saranno gratuite e aperte ai cittadini di ogni età.

Ravello Festival 2019, dal 1° maggio al 30 ottobre.

Torna uno dei festival più antichi d’Europa a cui hanno partecipato sempre eccellenti orchestre. Anche quest’anno grandi orchestre italiane si alterneranno in concerti fino all’autunno. Tutti e quattordici gli appuntamenti sinfonici saranno caratterizzati da una precisa scelta artistica: offrire una particolare prospettiva sul dialogo tra il sinfonismo italiano e la musica d’oltralpe. Il cartellone, curato da Paolo Pinamonti nel suo lato sinfonico, mira a trasformare lo stage di Villa Rufolo nel grande palco dell’Orchestra Italia accogliendo le maggiori istituzioni sinfoniche e lirico-sinfoniche del nostro paese. Il programma.

Il Villaggio Protostorico di Longola in mostra, fino al 18 gennaio 2020.

Sarà in mostra presso l’Antiquarium di Boscoreale un’esposizione che ha come tema il sito di Longola, scoperto casualmente nel 2000 durante i lavori per la realizzazione dell’impianto di depurazione di Poggiomarino-Striano.

Riaprono i Giardini Ravino ad Ischia, fino al 15 novembre.

Riaprono i Giardini Ravino a Ischia: 6000 metri quadri con la collezione di piante succulente più vasta d’Europa.

Capri apre Villa Lysis, fino all’estate.

Come ogni primavera riapre al pubblico la villa in stile liberty a picco sul mare, di proprietà comunale con una vista a dir poco mozzafiato.

Archeotreno da Napoli a Pompei e Paestum, fino al 24 novembre.

La stagione turistica 2019 in Campania avrà un tocco speciale: torna l’Archeotreno, il treno storico che dal centro di Napoli porterà i visitatori direttamente alla scoperta dei resti archeologici di Pompei e Paestum, e di splendide località come Sapri.

Tornano di dinosauri in carne ed ossa a Napoli, dal 10 marzo al 10 novembre.

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna la mostra “Dinosauri in carne e ossa” alla Riserva degli Astroni. Trenta esemplari di dinosauri “in carne e ossa”, a grandezza naturale, popoleranno il cratere degli Astroni.

SplendOri, i gioielli di Ercolano in mostra, dal 20 dicembre 2018 al 30 settembre 2019.

Parte SplendOri. Il lusso negli ornamenti ad Ercolano la prima mostra del Parco Archeologico di Ercolano all’interno dell’Antiquarium, anche questo per la prima volta aperto alla fruizione del pubblico.