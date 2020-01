Incidente Metro, De Luca: “Disposti ad aiutare ANM con sei treni dell’EAV”

L’incidente della Metro della Linea 1 ha sconvolto e messo in apprensione tutti, oltre ad aver bloccato la circolazione stradale a Napoli. I tre convogli coinvolti nell’incidente non possono essere messi in servizio, sia per i danni subiti, ma anche perché sono sotto controllo della Magistratura che dovrà indagare sulla dinamica dell’incidente.

Un grave danno subito dalla Metropolitana che già aveva problemi con i treni, perché pochi. Per questo motivo, la circolazione è ripresa, ma è ridotta alla tratta Colli Aminei-Dante. Ad entrare in scena è il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che è disposto ad aiutare l’ANM con alcuni treni dell’EAV.

Treni che sono fermi a Roma per i controlli sicurezza di routine, che stanno impiegando troppo tempo. Ecco le sue parole: “Abbiamo questi convogli completamente ristrutturati che sono fermi a Roma per i controlli sicurezza da sei mesi. E’ un’inaccettabile perdita di tempo e possiamo fare pressione perché la situazione si sblocchi. Siamo disponibili a trasferire questi treni alla linea metropolitana di Napoli per affrontare l’emergenza dopo l’incidente“.