Federico II, nasce il corso in turismo ecosostenibile: è tra i primi in Italia

Il corso professionalizzante per esperto ambientale di strutture alberghiere e turismo ecosostenibili ha lo scopo di formare e promuovere nuove figure professionali per supportare le strutture alberghiere nell’attuazione di misure di salvaguardia ambientale. Organizzato dall’Area di ricerca e servizi in Ecosostenibilità ed economia circolare (Ecircular) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (centro L.U.P.T. “Raffaele D’ambrosio”) e Ciak si Scienza, associazione no profit di sensibilizzazione ambientale, il corso verrà presentato durante una conferenza stampa che si terrà martedì 21 gennaio 2020 alle ore 9:30 presso l’aula Guarino dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Corso Umberto I 40, Napoli.

Per stare al passo con tutti i cambiamenti che stanno avvenendo verso lo sviluppo sostenibile, risulta indispensabile una adeguata specializzazione delle figure professionali di cui l’imprenditoria ha bisogno per diventare ecosostenibile.

Il corso infatti nasce dall’urgente necessità di adeguarsi ai numerosi cambiamenti normativi in campo ambientale, come il pacchetto rifiuti economia circolare e la direttiva Single sue plastics, ma anche per la crescente attenzione che i turisti stanno mostrando all’aspetto della ecosostenibilità delle strutture ricettive, che premierà le aziende green.

L’ecosostenibilità è una delle missioni principali dell’Area di ricerca e servizi in Ecosostenibilità ed economia circolare (Ecircular) che, come dichiarato dalla responsabile scientifica Vincenza Faraco, “si avvale dell’esperienza maturata in anni di ricerca svolta in collaborazione con università, enti di ricerca e aziende anche internazionali, e raccoglie il contributo di esperti qualificati di vari enti per lo sviluppo dell’economia circolare nel nostro paese. Intendiamo fornire, dove necessario, supporto alle aziende sia sulle tecnologie che sulle normative, ma anche contribuire con il ruolo di alta formazione connessa alla componente universitaria della rete attraverso la creazione dei nuovi profili necessari al mondo dell’imprenditoria green”.

La prima edizione del corso partirà nel mese di febbraio e fornirà maggiori conoscenze sulle “buone pratiche” da adottare in attuazione dell’economia circolare e del turismo ecosostenibile, attraverso la minimizzazione e la corretta gestione dei rifiuti, una maggiore sostenibilità della struttura in tutte le sue procedure nonché il miglioramento della comunicazione all’utenza.

Tutto questo per favorire e diffondere l’eco-turismo, ma anche per aiutare le strutture a realizzare risparmi nella gestione attraverso una minore produzione di rifiuti, minor consumo energetico e l’uso efficiente delle risorse.

Riepilogo informazioni conferenza stampa:

Quando: martedì 21 gennaio 2020 alle ore 9:30

Dove: Aula Guarino dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sede Corso Umberto I 40, Napoli

Contatti: Vincenza Faraco, docente di Chimica e Biotecnologia delle fermentazioni Università degli Studi di Napoli Federico II Responsabile scientifica di Ecircular http://www.ciaksiscienza.com/ambiente-sostenibilita/area-ricerca/

Presidente dell’associazione no profit CIAK SI SCIENZA http://www.ciaksiscienza.com

Email: vfaraco@unina.it; ciaksiscienza@unina.it; Telefono: 081-674315; 3403483751