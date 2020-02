Il Ministro per gli affari esteri Luigi Di Maio è intervenuto a Pomigliano D’Arco per l’inaugurazione dell’Academy Leonardo. Per l’occasione Di Maio ha espresso il suo punto di vista sul Coronavirus e le sue conseguenze.

Si è tanto parlato in questi giorni delle scuole che rimarranno chiuse fino a domani almeno. Le strutture dell’istruzione della Campania hanno optato per questa scelta, con cui non è stato d’accordo lo stesso Di Maio.

Queste le sue parole riportate da Repubblica: “Capisco che ci siano dei governatori che hanno una particolare attenzione, ma è logico che se chiudi inutilmente le scuole quando nessuno te lo ha chiesto dai l’impressione di essere una regione in emergenza“.

Prendere misure del genere secondo Di Maio potrebbe favorire quell’allarmismo da coronavirus che è già molto potente. Il Coronavirus sta infatti avendo degli effetti molto negativi, bisogna fare il possibile per limitare i danni. Tra le conseguenze più rilevanti c’è sicuramente la caduta della borsa di Milano ed il fiacco turismo degli ultimi giorni con previsioni addirittura catastrofiche.

A tutto questo si aggiunge ovviamente la chiusura delle scuole che complica ulteriormente la situazione. Un’ultima battuta di Di Maio è dedicata agli italiani all’estero: “Per gli italiani che stanno avendo difficoltà in questo momento per i blocchi di altri paesi vi assicuro che in queste ore le interlocuzioni sono al massimo con tutti gli Stati che hanno individuato delle restrizioni.“