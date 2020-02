Coronavirus, aumentano i contagi in Campania: altri 7 tamponi infetti

Altri 7 tamponi sono risultati positivi al coronavirus in Campania. La notizia è stata comunicata nella tarda serata di ieri dalla Regione Campania, che ha dato conto delle analisi effettuate durante la giornata all’ospedale Cotugno di Napoli su oltre 70 tamponi:

La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella giornata di oggi sono stati esaminati in laboratorio al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, oltre 70 tamponi. Oltre al caso già comunicato nel pomeriggio, sono risultati positivi in serata altri 7 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Si allarga dunque la mappa del contagio nella nostra regione, che da 4 contagi sale a 11. Si attende l’ufficialità di rito da parte dell’Istituto Superiore della Sanità che, ricordiamo, analizza nuovamente i tamponi positivi provenienti dalle diverse regioni perché tale è la procedura prevista.

Proprio ieri l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva espresso preoccupazione per la situazione coronavirus, innalzando il rischio di contagio mondiale al livello molto alto e invitando i governi ad agire tempestivamente. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha affermato: “Questo è il momento di chiedere ai governi di fare tutto il possibile per fermare la trasmissione, e di farlo ora. Non siamo ancora in una pandemia, ma la finestra di opportunità per evitarlo si sta restringendo. La mia preoccupazione riguarda soprattutto i Paesi in via di sviluppo, in particolare in Africa”.