Coronavirus, il Comune di Napoli distribuisce 3000 mascherine ai medici di base

Napoli e la Campania continuano a dimostrarsi efficienti nel combattere l’emergenza Coronavirus. Nella giornata di oggi, il sindaco Luigi de Magistris ha consegnato a Palazzo San Giacomo ben 3000 mascherine chirurgiche a Silvestro Scotti, Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli.

Il Presidente ricopre anche la carica di Segretario generale della Federazione italiana dei medici di famiglia che in questa emergenza sono stati messi a dura prova. Silvestro Scotti ha apprezzato, per l’ennesima volta, la sensibilità e la vicinanza del Comune di Napoli, in prima linea per combattere l’emergenza Coronavirus. Basti pensare che nelle ultime 24 ore nel capoluogo campano ci sono stati zero nuovi contagi e zero decessi. Il Sindaco Luigi de Magistris e il Presidente hanno constato che la medicina territoriale vada rafforzata e valorizzata e che in questo periodo ha dimostrato di essere all’altezza e di poter far fronte ad un’emergenza così grave che ha coinvolto tutta l’Italia, senza fare distinzioni.