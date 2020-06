La più grande casa editrice di cibo e vino in Europa, il Gambero Rosso, ha scelto un ischitano come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Si tratta del professor Ottorino Mattera.

Il Gambero Rosso è diventato ormai una delle realtà più conosciute in campo culinario e vinicolo. Per Mattera e tutta la Campania è un vero e proprio onore far parte del CDA. Il docente alla facoltà di Economia Aziendale dell’Università Telematica Pegaso e imprenditore nel campo del turismo porterà alte le tradizioni delle nostre terre in tutto il mondo.

La realtà gastronomica ischitana è infatti una peculiarità della nostra regione ed è motivo di orgoglio per tutti i cittadini. Queste le parole di Ottorino Mattera:

“Ringrazio il Presidente Cuccia per questa nomina. Gambero Rosso è un’eccellenza che si propone di insegnare agli appassionati del nostro Paese a riconoscere, individuare e degustare il patrimonio di storia e cultura contenuto in una specialità alimentare, in un piatto o in un vino.

L’enogastronomia è uno degli aspetti più importanti del nostro turismo e bisogna continuare a far leva su questo. In Italia ogni regione ha la propria cultura enogastronomica e ciò può ancora esprimere molte potenzialità per l’agricoltura, per le tradizioni, per il territorio, sugli abitanti, sugli ospiti, sull’economia e sul turismo.”