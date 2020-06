Napoli – Prosegue il botta e riposta a distanza tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il leader della Lega Matteo Salvini sulla vicenda legata ai festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia da parte dei tifosi della squadra azzurra.

Le polemiche erano iniziate proprio il giorno seguente alla vittoria del trofeo quando Matteo Salvini ha commentato ironicamente la vicenda e si chiedeva che fine avesse fatto De Luca con i suoi lanciafiamme. Di tutta risposta il governatore gli ha dato del somaro (senza mai citarlo apertamente), e non è la prima volta che volano parole pesanti tra i due. Come quando De Luca prese in giro il milanese per via dei suoi occhiali color pannolino.

Oggi alla trasmissione ‘7Gold’ è arrivata l’ennesima riposta di Matteo Salvini che ha definito De Luca come un poveretto che prende uno stipendio senza risolvere i problemi dei suoi cittadini. Parole che sicuramente sono giunte alle orecchie del Presidente della Campania.

Queste le parole di Matteo Salvini:

“Un governatore che dice di un’altra persona che è un somaro è un poveretto, è lo stesso che durante la pandemia parlò della mia montatura dicendo che era color c… Ora parliamo di cose serie non di chi prende uno stipendio senza risolvere i problemi dei suoi cittadini”.

Nella consueta conferenza stampa di oggi, Vincenzo De Luca parlerà anche dell’ex ministro degli interni come annunciato ieri in un post su Facebook. Post che oggi ha scatenato la reazione di Salvini che ha dato del poveretto a De Luca.

“Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro”.