Malore improvviso, il consigliere Nino Simeone ricoverato al Monaldi: è stato operato

Napoli – Brutte notizie per il Consigliere Comunale Nino Simeone, ricoverato all’Ospedale Monaldi. Simeone ha avuto un malore ed è stato ricoverato per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il Consigliere è impegnato nella campagna elettorale per le elezioni Regionali che si terranno il 20 e 21 settembre in Campania e non solo, insieme al Referendum Costituzionale.

Secondo quanto riportato dal suo staff attraverso la sua pagina Facebook, nelle prossime ore sarà anche diffuso il bollettino medico relativo alle sue condizioni dopo l’intervento a cui si è sottoposto. Nino Simeone ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno chiesto notizie e hanno inviato un messaggio anche attraverso post sulla sua bacheca Facebook: “L’affetto che mi state dimostrando in queste ore mi commuove e mi dà la giusta carica a continuare e a non mollare“.