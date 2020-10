A Napoli l’esercito degli ostaggi del tampone: “De Luca dice 48 ore ma non è vero”

Napoli, è caos tamponi. Un servizio di Striscia la Notizia andato in onda ieri sera e condotto da Luca Abete ha mostrato la situazione critica di Napoli riguardo ai tamponi. Pochi giorni fa il governatore della Campania De Luca aveva detto: “Massimo 48 ore e arriva il personale dell’Asl per fare il tampone”, ma non è assolutamente così.

A testimoniarlo sono alcune persone intervistate dallo stesso Abete, le quali lamentano giorni e giorni di attesa infernali. Si, un inferno vero e proprio dentro le mura domestiche, isolamenti e quarantene a gogo perché nessuno si reca nelle loro case per eseguire il tampone. Come viene detto nel sevizio, in Campania esiste “l’esercito degli ostaggi del tampone”.

Un ostaggio in piena regola, un tampone che tarda ad arrivare, e che costringe tantissime persone a stare bloccate in casa senza poter andare a lavoro o svolgere altri impegni di vita quotidiana. “Qua noi a casa siamo abbandonati” dice un signore che dal giorno 6 ottobre aspetta di essere sottoposto al test.

L’inchiesta mostra anche la disperazione del personale sanitario che, combatte in prima linea da mesi e mesi. “Noi non possiamo fare nulla per sollecitare il tampone, per televisione vedi 72 ore ma non è vero. Pure oggi ho parlato con un altro signore, 14 giorni a casa e nessuno ci è andato”.

Cose dell’altro mondo quindi. Non si sa come affrontare la situazione, critica ormai, e la cui soluzione sembra molto lontana.