Napoli – tra le città con il maggior incremento di turismo pre pandemia. C’è una vita e un turismo pre pandemia e inevitabilmente un turismo post pandemia. Il settore turistico è uno di quelli maggiormente colpiti dalla crisi legata al covid e pian piano sta cercando di risalire la china con le riaperture e i provvedimenti adatti.

Napoli ovviamente è una di quelle città che ha risentito dell’assenza di turisti. Ancora negli occhi le immagini di via San Biagio dei Librai con le botteghe degli artigiani chiuse. La stessa Napoli però è fra le località turistiche italiane che hanno ottenuto il maggior aumento di visitatori nel decennio che ha preceduto la pandemia.

Lo attestano le presenze negli alberghi e nelle altre strutture ricettive cittadine, che sono passate da 1.761.000 del 2010 a 3.766.000 del 2019, con un incremento complessivo superiore al 110%. Con la pandemia del 2020 il turismo ha subito un drastico decadimento: secondo l’Istat nei primi nove mesi dell’anno l’Italia ha registrato 192 milioni di presenze in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, un dato che è in linea con la media europea; Lazio, Campania e Liguria sono state le regioni più penalizzate.

Lo stesso Comune di Napoli ha in programma una serie di eventi per ravvivare il turismo. Musica indie e rock nella ex Nato di Bagnoli, musica classica nel parco archeologico di Pausilypon, teatro nel cortile del Maschio Angioino; è questa la proposta distribuita su un arco di tempo che arriva fino al primo ottobre.