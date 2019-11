Il 4° trofeo città di San Giorgio a Cremano: si affrontano 300 Judoka da tutto il Sud

Un grande evento, domenica 10 novembre 2019, riempirà San Giorgio a Cremano di tante giovanissime persone appassionate di Judo. Si tratta del “4° trofeo città di San Giorgio a Cremano”.

Alle tante gare che si terranno, collegate a questo sport veramente sano e pulito, si contenderanno la vittoria su 6 tatami, ben 300 Judoka, dai 4 agli 11 anni, tutti meridionali, provenienti infatti dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Calabria, dall’Abruzzo e dalla Puglia.

L’evento si terrà presso il Palaveliero di Via Manzoni, a partire dalle ore 09.00 del mattino, organizzato dal maestro Giovanni Savarese, in forza alla Flat sport e dall’Aics, il tutto per diffondere la nobiltà del Judo a tante persone, dai piccolissimi agli adulti, con la priorità di creare un bel momento di aggregazione.