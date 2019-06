Torre del Greco, manca l’acqua una mattina intera: le strade interessate

Torre del Greco – Una mattinata senza acqua per alcuni cittadini della città del corallo. La GORI rende noto, con pubblica nota, che il giorno 27 giugno – a partire dalle ore 9.30 – è prevista la sospensione dell’erogazione idrica, a Torre del Greco, per le utenze che insistono in:

Viale Campania, Via Alcide de Gasperi, Traversa via Alcide de Gasperi, Via Lucania, Via Calcutta, Via del Cimitero, Via Molise, Via Calabria, Via Abruzzo, Vicolo II san Vito, Via Bassano e relative traverse.

Tale interruzione si rende necessaria per dare esecuzione ad interventi programmati. Questi dovrebbero completarsi entro le ore 13.00 dello stesso giorno. Si precisa, inoltre, che il servizio riprenderà gradualmente, rendendo opportuno per alcuni minuti lasciar scorrere l’acqua dai propri rubinetti. In tal modo si potranno verificare transitori fenomeni di torbidità dell’acqua.

Per i cittadini interessati a maggiori e ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.goriacqua.com. È anche possibile telefonare al numero verde gratuito 800 218 270, attivo h24.