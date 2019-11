Terremoti e calamità, le nostre case a rischio: come proteggerci dai danni economici

Su una parte consistente del territorio italiano grava un rischio sismico assolutamente non trascurabile. Per circa 3000 comuni si parla di sismicità alta o medio-alta, un numero molto considerevole se pensiamo che la nostra penisola ne conta meno di 8000. Nella sola Campania un milione di immobili sono a rischio sismico.

Periodicamente l’Italia viene – purtroppo – colpita da terremoti che mettono a dura prova la stabilità degli edifici. I terremoti di l’Aquila, quello dell’Emilia, dell’Umbria e delle Marche, di Amatrice o dell’Irpinia sono soltanto alcuni esempi di come questo evento della natura possa avere ripercussioni tragiche e disastrose sulla popolazione.

Ingenti sono, ovviamente, anche i risvolti economici dovuti ai danni subìti dalle abitazioni. L’unica tutela possibile, in questo caso, è l’assicurazione terremoto: sarà a causa dell’imprevedibilità di questi fenomeni, ma fatto sta che gli italiani sono storicamente poco propensi a “proteggere” la propria casa una polizza specifica, anche se ciò converrebbe considerati i rischi che si corrono. Solo il 2% delle abitazioni italiane è coperto da un’assicurazione terremoto. Dal 2012, inoltre, lo Stato non risarcisce più direttamente i cittadini per i danni legati a eventuali catastrofi naturali.

Come funziona la polizza terremoto? Per risolvere questo interrogativo vengono in nostro aiuto gli esperti di Capano Assicurazioni.

Nella Legge di Bilancio 2018 è stata però introdotta una norma che stabilisce una detrazione fiscale del 19% sulle assicurazioni casa relative alle calamità naturali. Tra queste non rientrano soltanto i terremoti, ma anche alluvioni, frane, uragani, eruzioni ed in generale tutti quei danni causati da fenomeni naturali eccezionali. Ad ogni modo, tutte le eventualità saranno specificate nel contratto stipulato con la compagnia assicurativa.

La legge prevede che il bene immobile assicurato, per ottenere la detrazione, debba essere destinato ad uso abitativo, ossia deve essere una casa. Il testo non fa distinzione tra prima casa e seconde case, perciò deve intendersi che il beneficio sia esteso a tutte le abitazioni, che siano principali o meno. Non viene inoltre specificato un importo massimo detraibile, ne consegue l’assenza di limiti.

Per quanto riguarda i costi, siamo difronte a cifre tutto sommato contenute, nell’ordine di 150 – 200 euro all’anno, solitamente frazionabili nelle rate del mutuo.