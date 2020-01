Torre del Greco, assalto all’Unicredit: cercano di sradicare il bancomat

Torre del Greco – Hanno tentato il colpo all’istituto Unicredit di via Vittorio Veneto. Alcuni ladri, questa notte, hanno cercato di estirpare la cassa del bancomat e portarla con sé, per appropriarsi di tutto il denaro, ma per loro qualcosa è andato storto.

I malviventi, infatti, non sono riusciti nel proprio intento e sono scappati, dileguandosi in fretta. Sul posto sono giunti i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti, valendosi anche dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza.

Gli sportelli di ingresso hanno subìto dei danni, ma questa mattina i bancomat Unicredit erano già tutti regolarmente funzionanti. Alcuni operai, come visibile dalla foto, si sono messi all’opera per sostituire i vetri e ristabilire le condizioni originarie.