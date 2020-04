Continua la sanificazione delle strade periferiche nella città di Torre del Greco.Il portavoce del sindaco Salvatore Perrillo comunica, come trasmesso dall’Ufficio al VI Settore Verde Pubblico del comune di Torre del Greco, coordinato dalla Dirigente Claudia Sacco, che nella mattinata odierna ha avuto luogo la sanificazione delle seguenti strade periferiche:

• Via Litoranea;

• Via Ponte Della Gatta;

• Via S. Maria La Bruna;

• Via Re Ferdinando di Borbone;

• Viale Europa;

• Via Prota;

• Via Lucio Beffi;

• Via Nazionale – tratto dal Palazzone a via Lavatroia;

• Via Giovanni XXIII;

• Cappella degli Orefici;

• Via Pisani;

• Via Resina nuova;

• Via dell’Industria;

• Via Nuova Trecase;

• Via G. Leopardi;

• Via Friuli;

• Via Salzano;

• Via Montagnelle;

• Via Carbolillo e Tortora;

• Via Torretta Fiorillo;

• Via Villa Prota;

• Via Gurgo e Masseria di Donna Chiara;

• Via Campanariello;

• Via Pagliarone;

• Via Romagna;

• I e II Traversa Chiumera;

• Via Antica Trecase e via Pino a due Cime;

• Via S. Teresa.

Si comunica, altresì, che gli interventi – effettuati da due squadre, e, a cura del personale dell’Ente – proseguiranno, ancora, nei prossimi giorni in altre aree della città individuate dai preposti uffici.