Salvini a Torre del Greco, spariscono i gettacarte e i bidoni della differenziata

PUBBLICITA' ELETTORALE

Matteo Salvini stamattina sarà a Torre del Greco prima di recarsi a Napoli. Spariscono i bidoni per la raccolta differenziata e i gettacarte dal centro cittadino.

È il provvedimento notificato a cura dell’ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune ai responsabili dei condomini di via Roma, via Salvator Noto, largo Santissimo, corso Vittorio Emanuele (tratto da villa Loffredo all’incrocio con via Vittorio Veneto) e via Vittorio Veneto (dall’incrocio con corso Vittorio Emanuele fino alla scuola Giovanni Mazza).

”Ai fini delle vigenti normative sulla sicurezza dello Stato e del territorio” c’è necessità di ”attuare tutte le misure di prevenzione per il contrasto delle attività terroristiche’‘.

Il Comune, come riporta Repubblica, ha deciso di informare i responsabili degli stabili interessati di ”non esporre i contenitori carrellati in dotazione nel periodo compreso tra le 21 di giovedì 10 settembre e le 24 di venerdì 11 settembre”. Nel caso di qualsiasi trasgressione si può incorrere in ”una sanzione amministrativa che potrà essere comminata dagli organi competenti”. Per questo i singoli residenti sono autorizzati ”a conferire al suolo, esclusivamente nel periodo previsto, i rifiuti prodotti”.