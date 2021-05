Mattinata critica per i cittadini della zona centrale di Torre del Greco . Infatti la GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un, nelle seguenti zone del Comune:

LARGO COSTANTINOPOLI, CUPA MARESCA, VIA BARBACANE, VIA GRADONI E CANALI, VIALE CAMPANIA, VIA CATANIA, VIA DELLE FORZE ARMATE, VIA CIRCUMVALLAZIONE, VIA DEL CORALLO, VIA DEI NAVIGANTI, VIA CALASTRO, VIA COLAMARINO, PIAZZA PALOMBA, VIA LUISE, CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, VIA SALVATOR NOTO, VIA GENOVA, VIA DEI PESCATORI DI SPUGNE, VIA PRINCIPAL MARINA, PIAZZA COMIZI, VIA MENARCA, VIA VENEZIA, VIA DEL PORTO, VIA TRIESTE, VIA ISCHIA, PIAZZA SANTA CROCE, VICO VAGLIO, VIA PURGATORIO, VIA TEATRO, VIA CARLOFORTE, VIA FONTANA, VIA PONZA, VIA DEI REMAIOLI, VIA AMALFI, PIAZZA PLEBISCITO, VIA BEATO ROMANO, VIA PISA, VIA SORRENTO, VIA BATTISTI, VIA CIMAGLIA, LARGO BENIGNO, PARCO VALLELONGA, VIA SEGANTINI, VIA LIVORNO, VIA MADONNA DEL PRINCIPIO, VIALE DEGLI INCISORI, VIA LIBERTA’ ITALIANA, VIALE CASTELLUCCIO, CUPA SAN PIETRO, VIA CAVALLERIZZI, LARGO RISCATTO BARONALE, PARCO GIUSY, VIA PRIVATA DEL GATTO, VIA FOSSO SAN MICHELE, CORSO CAVOUR, VIA SPIAGGIA DEL FRONTE, VIA SANTA TERESA, VIA DEI CALAFATI, VIA COMIZI, VIA GRADONI E CANCELLI, CORSO UMBERTO I, VIA CAPRI, VIA ROMA, VIA COSTANTINOPOLI, VIA I MAGGIO, LARGO FONTANA, LARGO PALOMBA, VIA ANZIO, VIA MORO, VIA DE BOTTIS, VIA DEI VELAIOLI, VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI, VIALE DEL COMMERCIO, PIAZZALE BATTISTI, VIA PICA, PIAZZALE FERROVIA, VIA PISCOPIA, VIA DEL PLEBISCITO, VIA NAPOLI, VIA BAIA, VIA DEL CLERO, VIA DEI CARPENTIERI, VIA FALANGA, VIA TRAPANI, VIA BATTISTA, VIA ALGHERO, VIA MONSIGNORE ROMANO, VIA VENETO ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:00 di mercoledì 12 maggio 2021.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.