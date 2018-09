Notte Europea dei Ricercatori 2018: eventi gratis a Napoli e alla Reggia di Caserta

Anche quest’anno Napoli sarà protagonista della Notte Europea dei Ricercatori il 28 e il 29 settembre 2018 con SHARPER – SHAring Researchers’ Passions for Evidences and Resilience. Dal centro storico di Napoli fino al Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, da Città della Scienza a Bagnoli, al Parco Ecologico Antonio D’Acunto e all’Osservatorio Vesuviano di Ercolano, sono tantissimi gli appuntamenti per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori di tutta Europa attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e altre iniziative rivolte ad un pubblico di tutte le età.

Si tratta di una festa della divulgazione della scienza e della ricerca che vuole celebrare anche l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale scegliendo così i luoghi d’arte e cultura più significativi della città di Napoli e di tutta la Campania, tra questi Cappella Sansevero, il Museo Archeologico Nazionale, Palazzo Reale, il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito e molti altri.

Partecipano alla Notte le principali istituzioni accademico-scientifiche e culturali di Napoli con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, della Regione Campania, dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’ESO e dell’ESA.

INFORMAZIONI:





Quando: 28 e 29 settembre 2018, a partire dalle ore 18.00

Dove: diversi luoghi di Napoli e della Campania

Programma completo di Napoli qui.

Programma completo di Caserta qui.

Evento facebook.



Per esser sempre aggiornato su tutto ciò che succede nella tua città seguici anche su facebook, diventa fan della nostra pagina!







Lascia qui il tuo commento!