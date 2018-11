Video. Mediaset e Taodue puntano su Napoli: “Rosy Abate 2” si gira qui

Napoli – Ancora una volta dopo il successo della fiction Rai i Bastardi di Pizzofalcone, Napoli tornerà ad essere protagonista di un’altra avvincente e seguitissima fiction. Si tratta di “Rosy Abate 2”, secondo capitolo della fortunatissima serie firmata Taodue e Mediaset, che ha come protagonista la regina della mafia siciliana Rosy Abate, interpretata da una bravissima Giulia Michelini.

Giulia Michelini, protagonista della fiction di successo Rosy Abate ha ufficialmente annunciato l’inizio delle riprese degli episodi della stagione 2. La dichiarazione è arrivata tramite un video dove parlando della fiction dichiara “stiamo lavorando per voi” e mostra il copione della stagione 2. Le riprese della nuova serie hanno interessato ovviamente la Sicilia ma anche Napoli e Roma. Per quanto riguarda la messa in onda su Canale 5, possiamo ipotizzare che la fiction uscirà nel 2019.