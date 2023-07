Gori lancia il nuovo sito web: basta un click per fare l’autolettura del contatore

Gori ha lanciato la nuova versione del proprio sito internet. La società che gestisce il servizio idrico nei 74 comuni dell’Agro Nocerino Sarnese ha lanciato la nuova interfaccia che garantisce una navigazione più semplice e funzionale per tutti gli utenti. Tra le novità principali il procedimento che semplifica l’autolettura del contatore: adesso basterà un semplice click per comunicare a Gori i propri consumi.

Gori lascia il nuovo sito internet

Il nuovo sito web www.goriacqua.com è completamente rivisto nell’alberatura dei contenuti e nella veste grafica. Informazioni dirette e accessibili, layout responsive per tutti i dispositivi e un’architettura dell’informazione finalizzata a ridurre al minimo il numero di click per accedere alla pagina cercata, contribuiscono a rendere più agevole l’utilizzo di questo strumento.

Un click per l’autolettura del contatore

Tra le funzionalità introdotte per rispondere ai reali bisogni informativi degli utenti, un chat bot presente sulla pagina “Chiedi a Gori”, che presta assistenza su alcune delle informazioni più richieste come autolettura del contatore, verifica dello stato dei pagamenti e reset della password di accesso all’Area Clienti MyGori. Importante restyling anche per la pagina dedicata ai servizi commerciali, descritti e organizzati in una apposta sezione in cui, grazie ad un linguaggio semplice, è possibile orientarsi con facilità. Un prodotto che nasce in continuità con una serie di azioni avviate già da alcuni anni in ottica di digitalizzazione, semplificazione e immediatezza dei contenuti.

“Il potenziamento dei canali digitali rappresenta uno degli asset su cui Gori è da tempo al lavoro, in ottica di efficientamento e ottimizzazione dei processi, miglioramento della relazione con gli utenti, accessibilità e disponibilità dei servizi h24. L’Area Clienti MyGori, l’app MyGori, il servizio di videochiamata, ma anche tutti gli automatismi introdotti nel tempo al fine di perfezionare la comunicazione delle emergenze, sono frutto di un lavoro di ricerca e innovazione digitale, che portiamo avanti in maniera trasversale, e che oggi confluisce nel nuovo sito” dichiara l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

La mappa interattiva

Una panoramica dettagliata sui dati del servizio idrico e sulla qualità dell’acqua in ogni comune è disponibile nella sezione “La tua acqua”, grazie ad una mappa interattiva e ad un approfondimento su tutte le attività svolte dal Laboratorio Gori. Su goriacqua.com, inoltre, è presente anche la narrazione dell’impegno sostenibile, sviluppato in modo approfondito nella sezione “Sostenibilità e territorio”, con una scelta fotografica accurata ed emozionale che richiama anche la bellezza del territorio.

“Il sito web rappresenta uno dei principali strumenti di comunicazione, sviluppato attraverso una metodologia Agile che ha coinvolto gran parte delle unità aziendali. Si tratta di un canale dove azienda e territorio si incontrano e in cui è essenziale essere al passo con stili e linguaggi contemporanei, ma non solo. Oltre ad essere pienamente conformi alla normativa vigente in tema di accessibilità, per assicurare una navigazione realmente inclusiva ed efficace è stato adottato un widget presente su tutte le pagine, attraverso cui è possibile adattare l’interfaccia del sito e la modalità di visualizzazione in funzione di eventuali carenze visive e/o cognitive, rispondendo così ad un ventaglio di esigenze ancora più vasto e ponendo al centro l’utente e i suoi bisogni” sottolinea Mara De Donato, Responsabile Comunicazione e CSR di Gori.