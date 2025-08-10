Incendio Vesuvio: intervengono Esercito e squadre da tutta Italia, ma le fiamme non si spengono

Il Vesuvio continua a bruciare, senza sosta. Un’incendio devastante che sta riducendo in cenere un’altra grande parte del parco nazionale superstite all’incendio dell’estate 2017, un evento dal quale evidentemente abbiamo imparato ben poco. Mai più, si era detto. Ma la memoria è durata appunto il tempo degli slogan.

Ed allora ecco che ci troviamo costretti, ancora una volta, a fornire aggiornamenti sulle operazioni di spegnimento, rese difficili dal vento caldo che sta soffiando. Le notizie provengono dalla Protezione Civile della Campania.



Incendio sul Vesuvio: si fa fatica a spegnere le fiamme

“Il contrasto alle fiamme prosegue sia da terra che con mezzi aerei: pienamente operativi sia i 6 Canadair della flotta nazionale sia i 4 elicotteri della Regione Campania. A seguito della richiesta dello Stato di Mobilitazione Nazionale firmata dal presidente De Luca, e accolta dal governo, sono già arrivate le prime squadre di supporto delle Regioni italiane e altre ancora sono in arrivo”.



“Complessivamente saranno presenti, in aggiunta alle forze già impegnate, ulteriori 15 squadre delle Regioni italiane e 8 squadre della Colonna Mobile nazionale. Si è rivelata proficua l’attività dell’Esercito che, con l’ausilio di una trinciatrice e altri mezzi meccanici, ha realizzato una pista tagliafuoco”.

“Le attività di spegnimento – dice il direttore generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo – sono particolarmente delicate sia per le condizioni atmosferiche (temperature elevate e vento) che per il fondo costituito dagli aghi di pino, che contribuiscono alla propagazione delle fiamme. Resta fondamentale anche il presidio notturno, che stiamo assicurando, anche con il coinvolgimento delle forze dell’ordine. Un ringraziamento al volontariato organizzato della protezione civile regionale e a tutti gli uomini e le donne che stanno lavorando senza sosta”.