Torna Resina KG, il Mercato di Pugliano apre fino a tarda sera: capi a 15 euro al chilo

Sabato 17 ottobre 2026, dopo il successo dell’edizione precedente, torna Resina KG, il format che animerà il mercato di Pugliano, a Ercolano, acquistando capi vintage e originali al chilo.

Resina KG, il mercato di Pugliano apre di sera: 15 euro al chilo

Il fascino del vintage incontra la sostenibilità e il divertimento al mercato di Pugliano con la seconda edizione di Resina KG, dopo il lancio dell’iniziativa dello scorso luglio. Un appuntamento dedicato agli appassionati della moda vintage e dello shopping consapevole che darà l’opportunità di scoprire pezzi unici, acquistare capi originali e dare una seconda vita agli abiti.

Gli stand di via Pugliano accoglieranno la clientela per l’intera giornata, fino a tarda sera, dalle 10:00 alle 22:00. Per l’occasione è prevista una speciale promozione con vendite a 15 euro al chilo. Un’occasione per promuovere il mercato storico di Ercolano, le sue botteghe ed una delle attività più antiche della città del vesuviano.

Con Resina KG prende il via un nuovo appuntamento dedicato alla cultura del vintage, capace di unire stile, sostenibilità e socialità in uno dei luoghi simbolo del commercio dell’usato e dell’abbigliamento in Campania.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Resina KG;

Dove: Mercato di Pugliano, Ercolano, Napoli;

Quando: sabato 17 ottobre 2026 dalle 10:00 alle 22:00.