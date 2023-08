VIDEO/ Napoli, il folle gioco delle baby gang: schiuma dell’estintore su auto e passanti

A Napoli gli assalti con la schiuma dell’estintore. Si tratta del nuovo divertimento di alcuni ragazzini, le cosiddette babygang, che sfrecciando sui motorini spruzzano il contenuto degli estintori sulle auto e sui passanti.

A Napoli schiuma dell’estintore su auto e passanti

Il video è stato inoltrato da alcuni tassisti di piazza Garibaldi al deputato Borrelli e da quest’ultimo diffuso. Nel filmato si vedono passare quattro ragazzi a bordo di due scooter che prendono di mira la postazione dedicata ai tassisti, riempendo l’aria della schiuma di due estintori. Costoro si sono ovviamente dileguati immediatamente.



Un gioco, se così lo vogliamo chiamare, molto pericoloso. La schiuma può togliere visibilità ai veicoli provocando incidenti, ma non solo, qualora fosse inalata dalle persone potrebbe provocare seri problemi alla respirazione.

La questione baby gang

Il problema del bullismo e delle baby gang è certamente uno dei più urgenti che la nostra società deve affrontare. Un fenomeno in realtà non nuovo, ma che oggi ha molto risalto poiché le gesta di questi giovani vengono pubblicate sui social, spesso proprio da loro stessi. Certamente le diverse crisi economiche degli ultimi due decenni, unite all’incapacità della politica di invertire la rotta, stanno determinando un impoverimento sempre maggiore del ceto medio creando terreno fertile per la criminalità, anche quella spicciola.