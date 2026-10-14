Neapolis Marathon, il motto “Quando corro, vinco sempre” è il racconto di una città e dello spirito di chi viene a gareggiare

Manca sempre meno alla Neapolis Marathon, la corsa che il 18 ottobre porterà migliaia di atleti da tutto il mondo nelle strade di Napoli: lo slogan della corsa “When I run, I always win” (quando corro, vinco sempre) sembra coniato per la città.

La gara è maestra di vita: le storie intrecciate nella Neapolis Marathon

Dietro ogni pettorale c’è una storia che va oltre il cronometro: sacrifici, cadute, ripartenze e quella capacità di resistere che la corsa insegna e che Napoli, da sempre, conosce bene.

C’è una frase che accompagnerà i partecipanti di questa edizione, stampata sulla maglia della manifestazione: “When I run, I always win“, coniata da Roberto Di Sante. In inglese, per essere comprensibile ai quattromila non italiani che Napoli sta per accogliere.

Ma la traduzione è semplice: “Quando corro, vinco sempre”. Non è il consueto slogan pubblicitario, né una formula buona per celebrare indistintamente ogni concorrente. È piuttosto una dichiarazione d’intenti, un modo per raccontare l’essenza stessa della maratona e il legame profondo che unisce questa disciplina alla vita.

A spiegarlo è Vincenzo Maiorano, presidente della Neapolis Marathon: “Cercavo qualcosa di un pochino più introspettivo, che riguardasse la storia di ogni runner. Alla fine, quando arriva al traguardo, ogni runner ha vinto. È una gara, ci sono gli atleti professionisti che si giocano la vittoria, ma è uno di quegli sport in cui non c’è, di base, uno che vince e uno che perde: tutti quelli che arrivano al traguardo ricevono una medaglia, tutti hanno vinto una sfida con se stessi”

La maratona, una maestra di vita: “Momento di resilienza, si superano i propri limiti”

Quarantadue chilometri e 195 metri non sono soltanto una distanza da percorrere. Sono mesi di allenamenti, sveglie all’alba, rinunce, fatica e giornate in cui il traguardo sembra improvvisamente troppo lontano.

La maratona è una promessa che si fa a se stessi molto prima della partenza. E mantenerla significa imparare a convivere con i propri limiti, attraversare i momenti di difficoltà e trovare la forza di proseguire quando sarebbe più semplice fermarsi.

“Una maratona è un percorso molto più lungo, fatto di sacrifici. Spesso ti viene la sensazione di arrenderti, però la corsa ti insegna a resistere, a essere resiliente. E questa resilienza che si impara nell’allenamento poi te la ritrovi nella vita, nel lavoro, nella famiglia, in tutti gli altri campi. È una maestra di vita“, racconta Maiorano.

È in questa dimensione che la Neapolis Marathon trova una delle sue ragioni più profonde. Non soltanto nella prestazione degli atleti più veloci, ma nelle storie di chi corre per superare un ostacolo personale, ritrovare fiducia, riconquistare il proprio corpo o semplicemente dimostrare a se stesso di poter arrivare fino in fondo, magari portando sotto lo striscione del traguardo una propria battaglia collettiva o personale.

La manifestazione diventa così un punto d’incontro tra migliaia di esperienze differenti, accomunate dalla stessa linea d’arrivo.

Le storie che valgono più del cronometro

Tra i ricordi raccontati dal presidente della Neapolis Marathon c’è quello di un partecipante che, dopo una vicenda familiare particolarmente dolorosa legata a un grave incidente in cui era rimasta coinvolta la sorella, aveva attraversato un periodo difficile, con importanti conseguenze anche sul proprio peso.

La ripartenza è passata attraverso la corsa. Con l’aiuto dei pacer, le figure che accompagnano i partecipanti verso un determinato tempo d’arrivo, il ragazzo ha iniziato ad allenarsi, si è posto l’obiettivo di completare la mezza maratona e ha lavorato per raggiungerlo.

Il passaggio della Neapolis Marathon su Via Caracciolo

Un percorso fatto di costanza e sacrifici, fino alla conquista di quel traguardo che, per chi guarda soltanto la classifica, potrebbe sembrare uno dei tanti. Ma che per chi lo raggiunge può rappresentare una svolta.

È questo il significato della frase scelta per la maglia della Neapolis Marathon: il risultato non si misura sempre in minuti e secondi. A volte si misura nella distanza che una persona è riuscita a mettere tra sé e le proprie difficoltà.

E la corsa può diventare anche uno spazio di condivisione e solidarietà. Maiorano ricorda la presenza, nelle diverse edizioni, di persone con disabilità e di associazioni impegnate ad accompagnare ragazzi con difficoltà. Realtà che saranno presenti anche quest’anno, contribuendo a rendere la manifestazione un’esperienza che supera i confini della competizione.

Non esiste un unico modo di essere runner, così come non esiste un’unica ragione per mettersi in cammino. C’è chi cerca un primato personale, chi vuole migliorare il proprio tempo, chi affronta per la prima volta una distanza impegnativa e chi, semplicemente, vuole dimostrare a se stesso di potercela fare. La medaglia, al traguardo, è la stessa. Le storie che ci sono dietro, invece, sono tutte diverse.

Napoli e la resilienza: due storie che si incontrano

C’è un altro aspetto che rende particolare la Neapolis Marathon: la città che la ospita non è soltanto uno scenario suggestivo, ma parte integrante del racconto.

Napoli è una città che ha attraversato secoli di difficoltà, trasformazioni e ripartenze. Una città spesso raccontata attraverso i suoi problemi, talvolta ridotta a stereotipi, ma capace di rimettersi in gioco e di ritagliarsi un ruolo da protagonista quando riesce a valorizzare le proprie energie.

Per Maiorano, il parallelismo con la corsa è naturale: “Questa frase si sposa benissimo anche con la città di Napoli. È stata una città spesso trattata male, se ne è parlato male, però Napoli dà sempre la dimostrazione, come in questa fase di risorgimento turistico, che quando Napoli e i napoletani si impegnano in qualcosa riescono a eccellere”.

Una lettura che si lega anche al percorso compiuto dalla manifestazione, arrivata alla sua sesta edizione e cresciuta fino a collocarsi tra le prime dieci maratone in Italia per partecipazione.

Il mondo corre a Napoli, 96 nazioni rappresentate

Il valore di una maratona internazionale, però, non si misura soltanto con il numero degli iscritti. Si misura anche nella capacità di far incontrare persone provenienti da Paesi differenti, di portarle a conoscere la città e di restituire ai napoletani l’occasione di riconoscersi in un evento che parla al mondo. Si misura, non di meno, nella sua capacità di suscitare emozioni.

Quest’anno saranno 95, oltre all’Italia, le nazioni rappresentate. Un mosaico di lingue, culture e storie personali che il 18 ottobre convergerà sulle strade partenopee.

“La maratona è la carta d’identità di una città, è il suo livello di emancipazione. In tutte le capitali del mondo è un giorno di festa per la cittadinanza: si scende per strada con le famiglie, si va a vedere gli atleti che corrono, si fa il tifo”, sottolinea Maiorano.

Da qui l’invito a vivere la giornata non soltanto come un appuntamento sportivo, ma come una festa collettiva. Anche le modifiche alla viabilità, inevitabili per una manifestazione di queste dimensioni, possono essere lette nella prospettiva di un evento che per un giorno trasforma le strade in uno spazio di incontro.

Perché una maratona non appartiene esclusivamente a chi corre. Appartiene anche a chi applaude, a chi accompagna, a chi aspetta al traguardo e a chi scopre, magari per la prima volta, che dietro ogni atleta c’è una storia da rispettare.

L’emozione di arrivare, la voglia di tornare

C’è poi una dimensione più intima, che emerge quando la competizione lascia spazio ai sentimenti: il presidente ricorda, tra gli episodi vissuti nelle precedenti edizioni, anche una proposta di matrimonio al traguardo. Un momento che racconta bene come una manifestazione sportiva possa trasformarsi in un ricordo destinato a durare ben oltre la gara. Quei ragazzi, racconta Maiorano, tornarono a Napoli anche l’anno successivo, per celebrare l’anniversario.

Sono momenti che restituiscono il senso di una città capace di diventare parte della storia personale di chi la attraversa. Per qualcuno Napoli sarà il luogo di una prima maratona, per altri quello di un record, per altri ancora il teatro di una promessa mantenuta o di un’emozione condivisa.

E non è casuale che la manifestazione riesca a richiamare atleti che scelgono di tornare anno dopo anno. “Abbiamo atleti che vengono qui per due-tre anni consecutivi e anche atleti che hanno fatto tutte e sei le edizioni. Questo denota anche una qualità organizzativa apprezzata dall’utenza“, spiega Maiorano.

Il 18 ottobre, dunque, Napoli non ospiterà soltanto una gara podistica. Accoglierà migliaia di storie che si intrecceranno lungo lo stesso percorso, ognuna con una ragione diversa per arrivare fino in fondo.

E quando l’ultimo runner taglierà il traguardo, il cronometro avrà certamente registrato un tempo. Ma non sarà quello a raccontare tutto ciò che è accaduto.

Perché ci sono vittorie che non entrano in classifica, fatiche che non si vedono nelle fotografie e traguardi che valgono molto più di una medaglia. E Napoli sarà, anche questa domenica, il palcoscenico ideale per viverle sulla propria pelle.