Scossa di terremoto nel Napoletano, magnitudo 2.8: l’epicentro è in mare

Una scossa di terremoto si è verificata nella notte con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Si tratterebbe di un evento sismico legato al fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona dei Campi Flegrei.

Scossa di terremoto: l’epicentro nel Golfo di Pozzuoli

Il sisma è stato rilevato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano alle ore 23:41 dell’8 ottobre, ad una profondità di 3,7 km e con una magnitudo di 2.8, dunque abbastanza elevata. I residenti sarebbero stati allertati anche da un boato che avrebbe preceduto la scossa.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 2.8 ± 0.3 localizzato nel golfo di Pozzuoli. Il sisma si è prodotto alle 23:41 ora locale (UTC ore 21:41) del 08/10/2026, alla profondità di 3,7 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota del Comune di Pozzuoli.

Per eventuali segnalazioni di danni e disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale allo 081/8551891 e Protezione Civile allo 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che la accompagnano, sono disponibili sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei. Al momento la situazione risulta completamente sotto controllo e costantemente monitorata.