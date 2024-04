A San Giorgio il corso gratis per imparare a fare il presepe napoletano: come partecipare

Torna a San Giorgio a Cremano il corso di arte presepiale gratis che si terrà a Villa Bruno ogni mercoledì, dalle 17 alle 19, fino a luglio: tutti avranno la possibilità di acquisire le principali nozioni per realizzare un presepe, mettendole in pratica, vedendo poi esposte le proprie creazioni nel corso della mostra dedicata che si terrà nel periodo natalizio.

Corso gratis per imparare a fare il presepe a San Giorgio

“Cari concittadini, come ormai da tradizione, anche quest’anno si svolgerà il corso presepiale gratuito nella sede di Villa Bruno, aperto ai cittadini che vogliono apprendere la tradizionale arte del presepio e realizzare opere che poi verranno esposte nella ormai nota mostra d’arte presepiale che si terrà nel periodo natalizio” – ha annunciato il sindaco Giorgio Zinno.

“Con il vicesindaco Pietro De Martino, con il presidente della A.I.A.P. Amici del Presepio Bruno Buiano e con i membri dell’associazione abbiamo inaugurato il laboratorio a cui potranno prendere parte un massimo di 20 persone per garantire miglior apprendimento possibile e spazi di lavoro idonei”.

Il corso si svolgerà nei locali dell’ex bar Goethe ogni mercoledì dalle 17 alle 19 per poi riprendere nel mese di settembre. Il materiale e gli strumenti necessari per la realizzazione delle opere sarà fornito dall’associazione. Per iscriversi al corso basta recarsi presso la sede (il mercoledì pomeriggio) oppure contattare la pagina Facebook Aiap San Giorgio.

“D’accordo con il vicesindaco è il quinto anno che realizziamo questo laboratorio, mettendo a disposizione i locali di Villa Bruno. Un corso che continua in virtù delle sempre più numerose richieste e che intende continuare a tramandare un pezzo fondamentale della storia e della tradizione partenopea” – ha concluso il primo cittadino.