Madonna della Neve, l’appello di don Paolino Franzese: «Addobbiamo balconi e finestre»

Torre Annunziata si prepara all’imminente festa del 22 ottobre tra devozione, tradizione e il desiderio di rendere la città degna della sua Patrona. Don Paolino Franzese della Basilica della Madonna della Neve ha lanciato un appello ai cittadini di abbellire i proprio balconi e le proprie case, affinché si possa creare ancora di più un’atmosfera di festa fra le strade della città.

Festa Madonna Neve, l’appello di don Paolino Franzese

Un invito semplice, ma carico di un forte significato religioso e comunitario: addobbare balconi e finestre per accogliere il passaggio della Vergine Bruna, rinnovando una tradizione che appartiene profondamente alla storia e all’identità oplontina.

«La festa della Madonna della Neve è la festa della nostra identità e delle nostre famiglie» – si legge nell’appello di don Paolino Franzese – «Per questo, desidero che il passaggio di Maria tra le nostre case sia accolto con tutto l’onore, la gioia e la devozione che questo popolo custodisce nel cuore. Vi esorto con affetto ad addobbare i vostri balconi e le vostre finestre per il giorno 22. Facciamo sì che ogni strada, ogni vicolo e ogni palazzo di Torre Annunziata parlino d’amore per la nostra Madre Celeste»

Quest’anno, però, la festa si avvicina in un contesto piuttosto particolare: l’assenza delle luminarie lungo le principali arterie cittadine. Una mancanza che rischia di rendere meno evidente, agli occhi di chi attraversa la città, l’atmosfera delle grandi occasioni. Ed è proprio in questo scenario che l’appello del parroco può assumere un valore ulteriore.

Balconi decorati, drappi, fiori e luci possono diventare così segni concreti di devozione. Non semplici ornamenti, ma gesti capaci di raccontare una fede che si manifesta anche attraverso la bellezza degli spazi quotidiani. Come ha sottolineato don Paolino, accogliere Maria significa simbolicamente aprirle le porte della propria casa e affidarle la propria famiglia.

L’invito è rivolto a tutti, credenti e cittadini, perché la festa appartiene all’intera comunità. E mentre i pescatori si preparano a portare la Madonna per le strade, ogni balcone addobbato può diventare una testimonianza di vicinanza e partecipazione.

L’auspicio è che Torre Annunziata sappia rispondere con entusiasmo, trasformando le proprie strade in un luogo di incontro e condivisione. Anche in assenza delle luminarie pubbliche, in questo giorno così speciale per la città, le luci delle case e il calore dei cittadini potranno contribuire a rafforzare l’atmosfera della sentita ricorrenza.

La processione della Madonna della Neve 2026 in diretta su Vesuvio Live

A rendere l’appuntamento ancora più accessibile quest’anno sarà la possibilità di seguire le celebrazioni anche a distanza. Vesuvio Live trasmetterà, infatti, l’evento in diretta a partire dalle ore 9.30, permettendo a chi non potrà essere presente fisicamente di partecipare, seppur virtualmente, a uno dei momenti più importanti della giornata. Potrai seguire l’intera processione su Youtube.com/@VesuvioLiveTV, iscrivendoti al canale YouTube di Vesuviolive.it.