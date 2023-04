Le ragazze dell’ASD Parco Città di Torre del Greco anche quest’anno, per il secondo consecutivo, chiudono il campionato di volley nella parte alta della classifica e si preparano per gli scontri che decideranno le promozioni in serie D.

Volley, Torre del Greco ai playoff di Prima Divisione femminile

La soddisfazione arriva dopo il match fuori casa con le “vicine” dell’ASD Ercolano. Una gara cominciata in salita per le pallavoliste torresi ma vinta, alla fine, con il punteggio di 1-3. Questo il dettaglio dei punteggi: 25-19, 12-25, 10-25, 8-25. Il match esterno chiude così la regular season e lancia ai playoff, per il secondo anno consecutivo, le ragazze allenate da Rita Manna.

Con lo scontro di Ercolano, il Parco Città si posiziona al quarto posto della classifica di Prima Divisione femminile con 44 punti. Dominatrici del girone le atlete della Givova Fiamma Torrese di Torre Annunziata, saldamente in testa al campionato fin dalla terza giornata, che chiudono con 14 punti di distacco sulla seconda classificata, la Fisiogym.

Attesa per le date dei playoff, la federazione si pronuncerà a giorni: ecco le possibili avversarie delle ragazze torresi

Trepidante attesa, quindi, per le date dei playoff con i quali si decideranno le compagini che giocheranno la serie D nella prossima stagione. La FIPAV dovrebbe rendere noto il calendario nei prossimi giorni. Il percorso per la D comincerà quindi presto, e non si preannuncia facile, anche se le pallavoliste torresi hanno dimostrato di avere le carte in regola per farcela. Le altre compagini che potrebbero trovare ai playoff sono ASD Fisiogym, UISP Volley Ercolano, ASD Roccarainola, Dehordeck Villaricca, ASD Quarto, Volleyworld Blu, ASD Marechiaro