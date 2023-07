“C’è un’emergenza a Torre del Greco”: chiama il 118 ma è uno scherzo in diretta social

Ha chiamato il 118 senza aver bisogno di nessun intervento sanitario, probabilmente solo per ricevere qualche like in più su Tik Tok: è lo scherzo telefonico di un ragazzo di Torre del Greco che ha ripreso il tutto attraverso un video diffuso sui social. Un filmato, pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha indignato l’intera cittadinanza, colpita di recente da una reale emergenza, quella del crollo della palazzina in pieno centro storico.

Torre del Greco, ragazzo chiama il 118 per uno scherzo su Tik Tok

Il ragazzo, in diretta sulla nota piattaforma social, dà il via ad uno scherzo telefonico, occupando la linea del 118 e magari rallentando la macchina dei soccorsi. Mentre attende il collegamento con la centrale di Napoli, sorride divertito rivolgendosi ai suoi followers, nonostante i commenti di alcuni utenti che gli intimano di smetterla.

“Salve, devo chiedere una informazione. Signora guardi, mi sembra assurdo che la chiamo così. C’è una persona in live a Tik Tok a Torre del Greco che purtroppo non dà indicazioni ma si è sentita male durante la diretta. Dice che non ce la fa a muoversi, sta male” – dice rivolgendosi all’addetta del 118.

“Sta proprio in live, ci sta facendo preoccupare tutti. Vi posso dare il nickname di Tik Tok, vi guardate la live e vedete un attimo. Che dobbiamo fare, lo facciamo morire a questo cristiano?” – prosegue, continuando a sorridere.

Uno scherzo di cattivo gusto che non fa altro che confermare l’altra faccia della medaglia dei social, il loro uso distorto che non fa altro che innescare comportamenti controproducenti e addirittura dannosi. In questo caso per chi, in quel momento, avrebbe avuto realmente bisogno del 118 e per i dipendenti costretti a sprecare il loro tempo prezioso per uno stupido siparietto, messo in scena probabilmente soltanto per accrescere il proprio seguito sui social.

Tanti cittadini si sono indignati e hanno segnalato il video al deputato Borrelli. Del resto proprio a Torre del Greco si sta vivendo un momento drammatico tra i feriti del crollo, come la giovane Francesca Pia, e i residenti della palazzina crollata che si ritrovano ormai privi di un’abitazione.