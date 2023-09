Errico Porzio a Torre del Greco, apre Porzioni di Pizza: oggi pizzette gratis per tutti

Oggi 14 settembre dalle ore 19:00 in Via Marconi 30 a Torre del Greco ci sarà l’inaugurazione di Porzio…ni di Pizza, la catena del maestro pizzaiolo Errico Porzio che apre un nuovo punto vendita nella città corallina, a pochi giorni dall’inaugurazione dello store al Corso Umberto I, offrendo ancora una volta pizze gratis a tutti. All’evento, naturalmente sarà presente anche Porzio.

Porzioni di Pizza di Errico Porzio apre anche a Torre del Greco

“Il mare, i coralli, la Turris e dal 14 settembre anche Errico Porzio. Vi aspetto giovedì dalle 19 alle 21 nel nostro nuovo store di Torre del Greco” – è l’annuncio che il maestro pizzaiolo ha lanciato in un video comunicando la nuova apertura.

Si tratta della 12esima focacceria della catena Porzio…ni di Pizza che rapidamente è diventata un punto di ritrovo per i giovani e non solo. Il pizzaiolo ha deciso di ampliarsi anche al di fuori del centro partenopeo, spingendosi nel Vesuviano e scegliendo proprio Torre del Greco come prossima tappa del suo regno del gusto.

Il nuovo store aprirà i battenti in via Marconi 30, luogo strategico nonché punto centrale della movida torrese, con giovani di tutte l’età che costeggiano tra i due bar adiacenti. Per l’inaugurazione di questa sera, Errico Porzio oltre la sua presenza ha confermato il suo solito motto “se magna e nun se pava”, promettendo pizzette gratis a tutti i partecipanti.

Il format Porzioni di Pizza nasce nell’ottobre 2019, con la sede di via Epomeo, per dedicarsi alla preparazione delle pizze in teglia, realizzate con i migliori ingredienti di prima qualità, che spaziano dai gusti classici a quelli di una tradizione rivisitata fino al gourmet contemporaneo. Il tutto su basi di pizza caratterizzate da un impasto ad alta idratazione ottenuto con tecniche del tutto personalizzate che rendono un crunch esterno e una morbidezza interna al prodotto.