Torre del Greco ancora senza acqua: si prolungano i tempi per il ripristino delle forniture

Un guasto alla rete di fornitura idrica gestita da GORI Spa ha lasciato senz’acqua, a partire dalla mattinata di domenica 26 novembre, molti cittadini di Torre del Greco. Il ritorno alla normalità era previsto per la serata di ieri, ma sono ancora tante le strade cittadine con i rubinetti a secco questa mattina, 27 novembre.

GORI, guasto alla rete idrica di domenica mattina

Un improvviso guasto alla sistema di fornitura idrica ha costretto i tecnici Gori ad un intervento tecnico nella mattinata di ieri, 26 novembre 2023. Queste le strade interessate dall’interruzione della fornitura di acqua corrente:

CORSO UMBERTO I

CORSO VITTORIO EMANUELE

PIAZZALE CESARE BATTISTI

TRAVERSA II DI VIA DIEGO COLAMARINO

TRAVERSA II DI VIA INCISORI

VIA ANZIO

VIA CESARE BATTISTI

VIA DEI CARPENTIERI

VIA DEI NAVIGANTI

VIA DEI PESCATORI DI SPUGNE

VIA DEL CORALLO

VIA DIEGO COLAMARINO

VIA FIORILLO

VIA MONSIGNORE FELICE ROMANO

VIA PONZA

VIA ROMA

VIA SEGANTINI

VIA TEATRO

VIALE DEGLI INCISORI

VICO DEL POZZO

VICOLO CIRILLO

VICOLO I DEL POZZO

VICOLO I DIEGO COLAMARINO

VICOLO II DEL POZZO

Secondo le previsioni della società di Ercolano che gestisce il servizio, il problema sarebbe dovuto rientrare nella tarda serata di domenica, ma nelle prime ore del mattino di oggi, lunedì 27 novembre, sono ancora tanti i cittadini che segnalano disagi.

Rubinetti ancora a secco: cosa succede

Nella serata di ieri, la GORI Spa ha fatto sapere che i problemi alla fornitura si erano estesi anche ad altre strade del centro di Torre del Greco: un disagio abbastanza esteso che pare stia rientrando, con un graduale ritorno al normale funzionamento dei rubinetti cittadini a partire dalle 22 di ieri sera. Ma sono tanti i disagi segnalati: molti cittadini che abitano in strade non interessate dal guasto hanno segnalato mancanza d’acqua. Anche quando i rubinetti non sono rimasti totalmente a secco, si sono avuti variazioni di pressione con cali e picchi che, oltre al prevedibile disagio di non poter eseguire le normali attività quotidiane, avrebbero anche causato danni a caldaie e tubature di alcuni cittadini torresi.

Le variazioni di pressione e i fenomeni di torbidità sono normale conseguenza degli interventi tecnici sulle reti idriche, ma il loro susseguirsi negli ultimi mesi potrebbe aver inciso sull’integrità degli impianti domestici. Va comunque sottolineato come Torre del Greco non sia l’unica città a subire questi guasti: nella sola settimana appena conclusa, mancanze d’acqua si sono verificate anche a Gragnano, Ercolano, Torre Annunziata e Portici.