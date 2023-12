Ancora disagi in viale degli Incisori, vicolo di Torre del Greco che porta a Via Cupa Ospedale, nei pressi di via Cesare Battisti. A causa della pioggia caduta sulla città questa mattina, la strada si è completamente allagata, rendendo impossibile il passaggio.

Viale degli Incisori, ancora disagi: la strada allagata impedisce il transito

Una strada di fondamentale importanza per gli abitanti della zona, essendo l’unica via d’ingresso per la zona di Cupa Ospedale, che continua a mettere in difficoltà i residenti: negli anni scorsi era stata al centro di polemiche lo stato di degrado e totale abbandono in cui versava. Montagne di rifiuti che rendevano l’aria irrespirabile, scatenando le proteste dei condomini del quartiere.

Pochi mesi fa, e più precisamente il 3 settembre scorso, un incendio era divampato proprio lì: le fiamme avvolgevano una zona ricca di garage e box privati, rendendo molto complicati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco.