Torre del Greco, lasciata da un carabiniere: attacca le loro foto all’esterno della caserma

Caserma dei Carabinieri di via Circonvallazione a Torre del Greco

Avranno vissuto attimi di forte imbarazzo e indecisione i militari della stazione dei carabinieri di via Circonvallazione a Torre del Greco, quando hanno visto una giovane donna che attaccava dei volantini alle pareti esterne della caserma. Era particolare il loro contenuto: le foto che ritraevano lei in posa proprio con un carabiniere in servizio lì.

Lasciata da un carabiniere: il gesto di una giovane donna

La notizia è stata raccolta da alcuni passanti ed ha fatto il giro dei social, i quali hanno raccontato dell’impaccio con cui i militari hanno affrontato la situazione. Sembra infatti che la ragazza fosse stata lasciata da un carabiniere, e lei in tutta risposta ha inscenato questo blitz all’esterno della caserma forse per cercare di convincere il suo amato a ritornare con lei.

Tutto è stato comunque risolto nel giro di poco: i carabinieri sono riusciti a calmare la giovane, molto scossa per la fine della relazione, che poi ha fatto ritorno a casa.