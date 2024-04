Mancherà ancora l’acqua a Torre del Greco: quando avverrà e le zone interessate

Prevista mancanza d’acqua a Torre del Greco: rubinetti ancora a secco nella città del corallo per lavori programmati alla rete Gori Spa. Il gestore ha preannunciato le zone interessate dalla carenza e gli orari nei quali mancherà l’acqua.

Mancanza d’acqua a Torre del Greco

Proseguono i lavori di Gori Spa nell’ambito del programma “Azioni per l’acqua”: una serie di interventi volti a limitare drasticamente le perdite ed ottimizzare forniture e riparazione dei guasti. Completata la sostituzione di parecchi chilometri di tubature anche nella città di Torre del Greco, ora sono necessari i lavori per il collegamento delle nuove infrastrutture alla condotta che le alimenta.

Per questo, il gestore della rete idrica ha annunciato mancanze d’acqua o eventuali abbassamenti della pressione idrica dalle 14:00 alle 20:00 di venerdì 5 aprile 2024. Questa volta, ad essere interessati dall’interruzione delle forniture sarà una larga fetta dei cittadini della zona sud di Torre del Greco. In particolare, sono previsti disagi alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

CUPA CRISCUOLO

CUPA DEI CAMALDOLI

VIA AVELLINO

VIA CANCELLO DEI MONACI

VIA GIACOMO LEOPARDI

VIA LAVA TROIA

VIA NAZIONALE nel tratto tra via Lombardia e viale Europa

VIA PONTE DELLA GATTA

VIA TORRETTA FIORILLO

VIA TORTORA

VICOLO I SAN VITO

VICOLO II SAN VITO

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

Mezza città a secco, le raccomandazioni di Gori

L’interruzione del servizio, come preannunciato, è dovuta ai lavori di collegamento tra i nuovi tratti di rete realizzati e la condotta principale. Gli orari riportati sono indicativi e potrebbero subire variazioni: pertanto, come sempre avviene in questi casi, è consigliabile fare delle piccole scorte d’acqua per le attività urgenti ed improrogabili ove possibile.

Stando a quanto avvenuto in passato, potrebbero verificarsi variazioni di pressione idrica anche nelle zone circostanti a quelle indicate dal gestore. Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.