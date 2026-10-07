Acea Acqua Edu Camp arriva a Torre del Greco: due giornate tra acqua, sport e sostenibilità

Torre del Greco diventa per due giorni il centro di un’importante iniziativa dedicata all’educazione ambientale e alla tutela della risorsa idrica. L’edizione 2026 di Acea Acqua Edu Camp ha fatto tappa al Circolo Nautico di Torre del Greco nella giornata di ieri, e proseguirà anche oggi 7 ottobre.

Il percorso educativo, promosso da Acea, punta ad avvicinare le nuove generazioni ai temi dell’acqua, della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente.

I giovani protagonisti dell’ecosostenibilità

Protagonisti dell’iniziativa sono gli studenti delle classi seconde medie dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone di Volla, coinvolti in un programma basato sull’apprendimento esperienziale. Per i ragazzi sono previste, infatti, attività sia a terra sia in mare, con uscite in barca a vela accompagnate da istruttori qualificati, giochi educational, laboratori e momenti di approfondimento dedicati all’uso consapevole dell’acqua e alla tutela dell’ecosistema.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto nazionale “Acea Scuola – Educazione Idrica”, nato dal Protocollo d’Intesa triennale sottoscritto tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e Acea. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti sull’importanza della risorsa idrica e promuovere comportamenti responsabili, partendo dalla scuola e dalle giovani generazioni.

Acea Acqua Edu Camp coinvolge studenti da tutta Italia

Il progetto, giunto alla seconda edizione nazionale, ha coinvolto oltre 500 istituti scolastici e più di 30.000 studenti in tutta Italia. Particolarmente significativa la partecipazione della Campania, dove sono stati coinvolti quasi 3.000 alunni, circa 2.500 dei quali appartenenti al territorio servito da Gori.

Le scuole aderenti hanno inoltre partecipato al contest nazionale “Gocce di innovazione. L’uso dell’acqua nella tua casa del futuro”, che ha invitato gli studenti a realizzare cortometraggi dedicati a soluzioni innovative per il risparmio dell’acqua nelle abitazioni del futuro. Tra i premi del concorso anche la partecipazione all’Acea Acqua Edu Camp.

All’inaugurazione dell’appuntamento torrese hanno preso parte l’Amministratore Delegato di Gori Vittorio Cuciniello, il Presidente di Gori Sabino De Blasi, il Coordinatore del Distretto Sarnese-Vesuviano dell’Ente Idrico Campano Raffaele Coppola, il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il Sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo e il Presidente del Circolo Nautico Torre del Greco Gianluigi Ascione. Presenti anche la Dirigente Scolastica Rosa Petrella e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone che hanno accompagnato gli studenti nelle attività.

«Gori porta avanti attività di educazione ambientale nelle scuole dal 2003, nella convinzione che la tutela dell’acqua passi non soltanto attraverso gli investimenti […] ma anche dalla capacità di costruire consapevolezza, a partire dalle nuove generazioni. […]», ha dichiarato il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, «L’educazione alla sostenibilità deve essere sempre più esperienziale e partecipata. I ragazzi devono […] sentirsi protagonisti del cambiamento. L’Acea Acqua Edu Camp va esattamente in questa direzione e siamo particolarmente felici che una delle tappe si svolga a Torre del Greco, nel territorio servito da Gori»

Due giornate, dunque, in cui sport, formazione e contatto diretto con il mare diventano strumenti per trasmettere ai ragazzi una maggiore consapevolezza sul valore dell’acqua e sulla necessità di proteggerla, trasformando l’educazione alla sostenibilità in un’esperienza concreta e dinamica.