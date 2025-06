Topo Gigio torna dal vivo: lo show ufficiale fa tappa al Centro Commerciale La Birreria

“Ma cosa mi dici mai!” È proprio il caso di dirlo: domenica 8 giugno alle ore 17, il Centro Commerciale La Birreria ospiterà lo spettacolo ufficiale di Topo Gigio, uno degli appuntamenti più attesi della stagione per grandi e piccini.

Lo storico personaggio, creato da Maria Perego nel 1959 e amato da intere generazioni, torna protagonista con un Tour Live inedito che toccherà centri commerciali, outlet e piazze italiane. Il progetto è prodotto e organizzato da Inscenando Eventi su Misura, su licenza ufficiale di Topo Gigio srl.

Un’icona che attraversa il tempo

Dopo aver emozionato il pubblico del Festival di Sanremo 2025, dove ha duettato con Lucio Corsi in una toccante reinterpretazione di “Nel blu dipinto di blu”, Topo Gigio continua a incantare tutte le generazioni. La sua apparizione sul palco dell’Ariston ha riscosso un enorme successo mediatico, confermando la sua capacità di rimanere attuale e amato, anche a distanza di oltre sessant’anni.

Il Centro Commerciale La Birreria e la società di gestione ODOS Group hanno subito abbracciato il progetto, riconoscendone il valore sociale e culturale. Topo Gigio, infatti, è Ambasciatore delle Nazioni Unite e dell’UNICEF, e da sempre promuove valori come il rispetto, la famiglia, la salute, la cultura e l’ecologia.

“Topo Gigio mantiene quell’innocenza e quella dolcezza che lo rendono eterno – spiega Andrea Banfi, titolare di Inscenando – e tutto ciò si riflette in questo spettacolo pensato per emozionare e far riflettere”.

Una star internazionale

Nel corso della sua lunga carriera, Topo Gigio ha collaborato con leggende della musica e dello spettacolo, da Louis Armstrong a Michael Jackson, fino allo storico duetto con Ed Sullivan proiettato sui maxischermi di Times Square. In Italia ha condiviso il palcoscenico con grandi nomi come Raffaella Carrà, Pippo Baudo e Cino Tortorella, suo storico compagno allo Zecchino d’Oro.

Negli ultimi anni, è tornato protagonista anche in programmi televisivi di successo come Bella Ma’, L’almanacco del giorno dopo, Domenica In e, più di recente, all’Eurovision Song Contest 2025 come portavoce dell’Italia.

Una festa per tutti

Secondo Andrea Gobbi, amministratore di Inscenando, il “Topo Gigio Show” nasce dal desiderio di riportare Gigio “tra la gente”, un ponte tra chi lo ha amato nel passato e i bambini che lo stanno scoprendo oggi: “Grazie al supporto della direzione del Centro, nella persona di Caterina Esposito, sarà possibile incontrarlo dal vivo in uno spettacolo ricco di emozioni”.

Il pubblico potrà interagire con Topo Gigio, ballare insieme a lui e, al termine, scattare una foto ricordo con la tenera star, portando a casa un frammento di magia.

INFO EVENTO

Cosa: TOPO GIGIO SHOW al Centro Commerciale La Birreria di Napoli

Dove: Piazza Madonna dell’Arco 12, Napoli

Quando: Domenica 8 giugno 2025 dalle ore 17

Contatti: www.centrolabirreria.it