Quattro Altari, dal 27 al 29 giugno è festa a Torre del Greco: il programma completo degli eventi

Festa dei Quattro Altari 2025, a Palazzo Baronale presentato il programma completo degli eventi artistici, musicali e culturali.

Torre del Greco riscopre le sue radici con l’edizione 2025 della Festa dei Quattro Altari, una delle manifestazioni più identitarie della città, in programma dal 27 al 29 giugno con un “antipasto artistico” già giovedì 26 giugno.

Un evento che unisce la memoria storica alle arti visive, il culto alla creatività, la musica, la voglia di stare insieme e di vivere un weekend estivo di grande arte, musica e gastronomia, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e artisti in un percorso culturale e spirituale diffuso, nel cuore del centro storico.

Le parole dei protagonisti

“La festa non è mai fine a sé stessa”, ha sottolineato il sindaco Luigi Mennella in conferenza stampa, “Significa tramandare il DNA di Torre del Greco attraverso le nuove generazioni. Soprattutto, però, significa far conoscere sempre di più il nome della nostra città in Italia e nel mondo”.

“Abbiamo sentito tanti torresi che vivono fuori e vogliono tornare qui nei giorni di festa per rivivere questi momenti, ma anche tanti turisti che già, come ci dicono i dati e come vediamo per strada, stanno frequentando le nostre strade. La festa sarà anche il momento giusto per lasciar loro scoprire Torre del Greco ed alimentare nella nostra città quell’indotto economico turistico che nella nostra visione permetterà sempre a più giovani di non dover lasciare la nostra bellissima terra”, ha concluso il primo cittadino.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente del Consiglio Comunale Gaetano Frulio che ha sintetizzato con una frase il concetto: “Per noi la Festa è un investimento, non una spesa”.

Si sofferma sull’aspetto dell’aggregazione sociale il direttore artistico Patrizia Porzio che sottolinea come eventi del genere siano lo specchio della vita sociale e debbano essere frutto di una visione collettiva: “Sarà la Festa di tutti i torresi, non soltanto da partecipanti ma anche da protagonisti. Per questo, abbiamo voluto coinvolgere nell’organizzazione il maggior numero possibile di realtà cittadine, con un’attenzione particolare ai giovani e ai più piccoli”.

Un ideale abbraccio alla città e della città che si estende nel tempo (con spettacoli per tutte le età, da Gabriele Esposito a Teresa De Sio) e nello spazio, con un allargamento verso la zona porto e i Mulini Marzoli per cercare di coinvolgere quartieri che fino alle ultime edizioni della festa “uno punto zero” erano considerate ai margini della vita cittadina e che oggi stanno vivendo la loro primavera grazie alle attenzioni del pubblico e agli investimenti dei privati: “Abbiamo voluto dare attenzione alla zona porto, a Corso Garibaldi, con iniziative anche innovative come il dj set che animerà la zona, le iniziative messe in campo a Portosalvo e ai Mulini: tanti eventi che ne faranno uno dei punti più interessanti della Festa e non più una zona di passaggio”.

Tre giorni di festa per i Quattro Altari: ecco il programma

Una città che si trasforma in un enorme teatro a cielo aperto, in tutte le sue strade, i suoi luoghi storici, mettendo in piazza le sue eccellenze: mostre fotografiche, spettacoli teatrali, laboratori, visite guidate, concerti, spettacoli comici e installazioni animeranno la città per tre giorni, culminando con il concerto dei The Kolors e il grande spettacolo pirotecnico finale di domenica 29 giugno a mezzanotte. Ecco il programma completo della manifestazione, giorno per giorno.

Mercoledì 26 giugno 2025

Ore 18.00 – Centro d’Arte Mediterranea

Inaugurazione della mostra d’arte “Anteprima della Festa”, di Nicola Asclone e Raffaele Raimondo

(Visitabile fino al 29 giugno con i seguenti orari: 10.30–13.00 / 17.00–21.00)

Venerdì 27 giugno 2025

Ore 18.00 – Palazzo Vallelonga, Sala Borsino

Vernissage mostra fotografica “L’Arte della Tradizione” a cura di Assocoral

Ore 18.00 – Palazzo Vallelonga, Cortile

Happening: performance di musica, moda, danza e artigianato a cura dell’I.I.S. F. Degni

Ore 18.00 – Auditorium Palazzo Vallelonga

Proiezione documentario: “Gli artisti che hanno reso grande la Festa dei Quattro Altari”

A cura del Liceo Scientifico A. Nobel – Coordinamento prof. Raffaele Capano

Ore 18.00 – Itinerari del Quattro Altari tra Altari e Tappeti

Visita guidata ai luoghi della festa

Spettacolo teatrale itinerante “Mistero Baronale, Magie e Amore a Palazzo” – Associazione A. De Curtis

(Cortile Palazzo Baronale – su prenotazione: Pro Loco 392 3966731 / 081 8830754)

Dalle ore 18.00 – Villa Comunale

Apertura del Villaggio della Festa – Sapori e colori della Festa

Il CircoLetto – Spettacolo e laboratorio per bambini

Proiezione concerto su led wall: Gabriele Esposito

Ore 21.00 – Villa Comunale

Concerto su led wall: Nello Daniele & Friends

Vialetto della Villa Comunale

Percorsi d’arte visiva: esposizione a cura del Forum dei Giovani

Ore 18.00 – Da Palazzo Vallelonga a Piazza Santa Croce

Sfilata e corteo della Banda Cittadina I Corallini

Ore 19.00 – Mollini Meridionali Marzoli

Apertura mostra – Open act: Naomi Stella, Di Donno e Raloh, Irene e Michele, NancyDays

Ore 20.00 – Basilica Pontificia di Santa Croce

Apertura della Festa con benedizione e presentazione del Gran Coro del Quattro Altari (M° Giuseppe Polese)

Ore 20.30 – Proiezione video mapping “Spera sempre spera”

Ore 22.00 – Via Comizi

Concerto di Nello Daniele & Friends feat. Teresa De Sio

Tributo a Pino Daniele “Je sto vicino a te forever”

Ore 23.00 – Corso Garibaldi

DJ set: Ellis Colin

Sabato 28 giugno 2025

Ore 16.00 – Via dei Tesori

Visita guidata “1,2 km tra storia e fede a Torre del Greco” (da Via Cupa San Pietro a Via Piscopia)

Su prenotazione: apsoctava@gmail.com

Dalle ore 18.00 alle 22.00 – Palazzo Vallelonga, Sala Borsino

Mostra fotografica di Carlo Falanga

Ore 18.30 – Palazzo Vallelonga, Cortile

Spettacolo teatrale “Storie di un naso che si allunga” – Centro Polifunzionale San Giuseppe

Regia: Rosalba Pernice

Ore 18.00 – Itinerari del Quattro Altari tra Altari e Tappeti

Visita guidata con partenza da Piazza Luigi Palomba fino al Trav. Teatro e Slargo via Falanga

Spettacolo teatrale itinerante “Vita da mercato” – Ore 19.00 Trav. Teatro – Ore 19.30 Slargo via Falanga (Associazione Magma – prenotazione Pro Loco 392 3966731 – 0818830754)

Dalle ore 18.00 – Villa Comunale

Il Circoletto – Spettacolo per bambini

Proiezione spettacolo di Amedeo Colella su led wall

su led wall Proiezione concerto di Andrea Sannino su led wall

Vialetto della Villa Comunale

Percorsi d’arte visiva – Forum dei Giovani

Ore 18.15 – Esibizioni musicali Forum dei Giovani (Via Salvator Noto, Corso V. Emanuele, Vittorio Veneto)

Roberta Amendola, Alex Z Face, Didonna e VENTI, Emanuela Tarotto e DIDIER

Ore 20.30 – Piazza Luigi Palomba

Concerto Pepito Band

Ore 20.30 – Piazza Santa Croce

Concerto Bar Buzz

Ore 20.30 – Largo Porto Salvo

Concerto Nino Nappo & Anema e Core Band

In collaborazione con il Forum dei Giovani Progetto Espressioni in Movimento

Ore 19.00 – Molini Meridionali Marzoli

Presentazione libro “Napoli due volte al dì” di Amedeo Colella

Con gli alunni del Liceo Classico G. De Bottis “Pullecenella parla greco”

Con gli alunni del Liceo Classico G. De Bottis "Pullecenella parla greco" A seguire: Amedeo Colella, "Nisciuno nasce 'mparato"

Ore 21.30 – Piazza Santa Croce

Proiezione video mapping “Spera sempre spera”

Ore 22.00 – Via Comizi

Concerto di Andrea Sannino – Via Partenope Summer Tour

Domenica 29 giugno 2025

Ore 16.00 – Via dei Tesori

Visita guidata “1,2 km tra storia e fede a Torre del Greco” (Via Cupa San Pietro – Via Piscopia)

Su prenotazione: apsocatvcro@gmail.com

Dalle ore 18.00 alle 22.00 – Palazzo Vallelonga, Sala Borsino

Mostra fotografica di Carlo Falanga a cura di Assocoral

Ore 18.30 – Palazzo Vallelonga, Cortile

Omaggio a Roberto De Simone

Spettacolo “C’era una volta” – Centro Danza Alba Buonandi

Jesce Sole (Marco Zurzolo sax, Gennaro Venditti chitarra, Patrizio Trampetti voce)

Ore 18.00 – Itinerari del Quattro Altari tra Altari e Tappeti

Visita guidata dall’Altare di “fraveca” al Porto

Spettacolo itinerante “Sitiéntes venite ad aquas” – Associazione Balagancik

(dalle 19.00 – Porto e Slargo Porto Salvo – su prenotazione Pro Loco)

Dalle ore 18.00 – Villa Comunale

Spettacolo per bambini – Teatrino dei burattini

Proiezione spettacolo di Peppe Iodice su led wall

su led wall Proiezione concerto dei The Kolors su led wall

Vialetto della Villa Comunale

Percorsi d’arte visiva – Forum dei Giovani

Ore 19.00 – Centro Storico

Sfilata Banda ACMT

Ore 20.30 – Piazza Luigi Palomba

Concerto Banda ACMT (Direttore M° Raimondo Esposito)

Ore 19.00 – Mollini Meridionali Marzoli

Open act: Compagnia Sole Luna

Spettacolo musicale di Peppe Iodice – Peppyssimo Summer Tour 2025

Ore 20.30 – Basilica Santa Croce

Proiezione video mapping “Spera sempre spera”

Ore 22.00 – Via Comizi

Concerto The Kolors – Summer 2025

Ore 24.00 – Spettacolo pirotecnico di chiusura