Un’Estate da RE 2025: la grande musica torna alla Reggia di Caserta

L’estate 2025 si tinge di magia alla Reggia di Caserta. Dal 19 al 31 luglio, lo splendido sito patrimonio UNESCO ospiterà la IX edizione di “Un’Estate da RE”, il prestigioso festival musicale che ogni anno trasforma i cortili nobiliari della Reggia in un palcoscenico d’eccezione.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica classica, l’opera, la danza e i concerti dal vivo, il tutto incorniciato da uno dei luoghi più suggestivi d’Italia.

Un programma da sogno

L’edizione 2025 si preannuncia ricca di emozioni e protagonisti straordinari. Si parte il 19 luglio con il concerto inaugurale dell’Accademia Barocca di Santa Cecilia, diretta dal giovane talento Giovanni Andrea Zanon.

Ad arricchire la serata, la voce narrante intensa e raffinata di Toni Servillo, per un’esperienza che promette di essere tanto colta quanto coinvolgente.

Il 23 e 25 luglio, la grande lirica prende il centro della scena con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, proposta dall’Orchestra e Coro del Teatro Verdi di Salerno. Sul podio il maestro Daniel Oren, mentre tra gli interpreti spiccano i nomi di Gilda Fiume, Stefan Pop e Ariunbaatar Ganbaatar.

Il 27 luglio, spazio alla musica sinfonica con l’Orchestra Filarmonica “G. Verdi” e i solisti del celebre Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, sotto la bacchetta di un autentico gigante della direzione: Valery Gergiev.

Il 30 luglio sarà la volta della danza con “The Joy of Dancing”, un gala con le étoile Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, accompagnati dai primi ballerini del Teatro alla Scala. Una serata di grazia, tecnica e pura bellezza.

Infine, il 31 luglio, chiusura in grande stile con il concerto live di Edoardo Bennato, icona della musica italiana, pronto a far cantare e ballare il pubblico della Reggia.

Esperienza totale: musica, arte e cultura

Partecipare a “Un’Estate da RE” non significa solo assistere a spettacoli di altissimo livello. È anche un’occasione per vivere in modo esclusivo la bellezza della Reggia di Caserta.

Con l’opzione “Reggia Special – Un’Estate da RE” (14 €), chi acquista un biglietto per uno degli eventi può accedere agli Appartamenti Reali, al Parco e al Giardino Inglese, con un ingresso riservato e dedicato nei giorni del festival.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Campania>Artecard, si potrà abbinare l’esperienza musicale con la visita ai grandi siti archeologici e culturali della regione (come Pompei, Ercolano, il Museo Archeologico di Napoli), a un prezzo scontato.

Biglietti e info

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 12:00 del 4 luglio 2025 sul sito www.unestatedare.it e tramite il circuito etes.it.

I prezzi per “La Traviata” vanno dai 30 € per la platea ai 20 € per le gradinate, con riduzioni per gli under 25. Sono previsti anche parcheggi dedicati, accessi separati, e un servizio di accredito stampa per giornalisti e media.

La Reggia è facilmente raggiungibile:

In treno : la stazione di Caserta è a pochi passi.

: la stazione di Caserta è a pochi passi. In auto : uscita Caserta Sud o Nord dall’A1.

: uscita Caserta Sud o Nord dall’A1. In bus: collegamenti da Napoli e Roma con Flixbus, Itabus e altri operatori.

Un’esperienza unica, da vivere almeno una volta

“Un’Estate da RE” è molto più di un festival: è un’esperienza che fonde la grande musica con l’incanto senza tempo della Reggia di Caserta. È l’occasione per vivere serate indimenticabili sotto le stelle, immersi nella storia, nell’arte e nella bellezza.

Se cerchi un modo speciale per vivere l’estate 2025, questa è la tua occasione. Regalati una serata (o più!) da re.

Scopri di più e prenota i tuoi biglietti su www.unestatedare.it