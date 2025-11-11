La luce di Luca Barra illumina La Birreria: a Napoli il nuovo store del brand campano di gioielli

Sabato 8 novembre il Centro Commerciale La Birreria di Napoli ha accolto una nuova apertura destinata a diventare punto di riferimento per gli amanti del design e della gioielleria contemporanea: il nuovo store Luca Barra Gioielli.

Un pomeriggio molto partecipato, segnato da curiosità, entusiasmo e da una presenza costante di visitatori che hanno voluto scoprire da vicino le collezioni del brand campano.

L’evento, iniziato alle 17:30, ha rappresentato una tappa significativa nel percorso di crescita dell’azienda. Fin dalle 17:00, una welcome promo riservata ai primi clienti ha dato il via a un’apertura vivace, all’insegna della condivisione e del contatto diretto con il pubblico.

“Un giorno importante, una tappa del nostro percorso”

A raccontare il significato di questa nuova apertura è Alessandro Scotellaro, Master Franchisor per la Campania: «È stato un giorno davvero importante, una di quelle tappe che segnano il percorso di sviluppo che abbiamo stabilito con l’azienda.

Questo è il terzo negozio che apriamo con La Birreria, e già per febbraio abbiamo in programma nuove iniziative. È la conferma che il progetto funziona e che il pubblico continua a premiarci».

Dietro la soddisfazione c’è anche la consapevolezza di un investimento mirato e radicato nel territorio. «Siamo un’azienda campana e teniamo molto a fare bene in Campania. Aprire a Napoli ha anche un valore morale: è il nostro modo di restituire al territorio l’affetto che i clienti ci dimostrano ogni giorno».

La scelta di La Birreria non è casuale. Scotellaro la definisce «un punto strategico, che abbraccia quasi un milione di persone nel raggio di dieci minuti». E aggiunge: «È il luogo ideale per rafforzare la presenza di Luca Barra nella città e per valorizzare un’area in forte crescita. E presto – anticipa – potremmo arrivare anche in altre zone della città, probabilmente al Vomero».

Ma dietro ogni decisione c’è anche una motivazione più profonda. «Io sono napoletano, nato e cresciuto qui. Per noi investire su Napoli e provincia è una priorità. Oltre a Luca Barra, siamo anche franchisor di altri marchi e non escludo ulteriori aperture alla Birreria con brand di livello nazionale».

Un marchio accessibile, ma con identità forte

Il successo di Luca Barra nasce dalla capacità di coniugare qualità, stile e accessibilità.

«Il cliente sceglie Luca Barra – spiega Scotellaro – perché trova un prodotto di alta qualità, in acciaio 0% nichel e ipoallergenico, a un prezzo competitivo. È un marchio democratico, che parla a tutti: dal ragazzo di 14 anni che compra per sé, alla nonna di 70 che cerca un regalo. Ed è proprio questa trasversalità il nostro punto di forza».

Un nuovo punto di riferimento per La Birreria

L’arrivo di Luca Barra Gioielli arricchisce ulteriormente l’offerta del Centro Commerciale La Birreria, che si conferma un polo commerciale dinamico e sempre più attrattivo. L’apertura del nuovo store testimonia il ruolo del centro come luogo di incontro tra innovazione, moda e valorizzazione del territorio.

Un segnale di fiducia nel territorio

In un contesto in cui molte aziende scelgono di spostare altrove i propri investimenti, la decisione di Luca Barra di continuare a crescere in Campania assume un valore simbolico. È un segno di fiducia nel tessuto economico locale e nella vitalità del pubblico partenopeo.

«Questo progetto nasce dal cuore – conclude Scotellaro – dalla voglia di dimostrare che la Campania può essere un luogo in cui costruire, innovare e creare valore. Luca Barra è un marchio che parla di persone e di territorio. Ed è qui che vogliamo continuare a crescere».