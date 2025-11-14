AMAR Store: un nuovo punto di riferimento per la moda al Centro Commerciale La Birreria

C’è un posto, al Centro Commerciale La Birreria di Napoli, dove la moda non si limita a vestire: racconta una storia. È AMAR Store, il nuovo spazio firmato da Raffaele Tinto, un imprenditore che da oltre 35 anni vive il mondo dell’abbigliamento con una passione che si percepisce appena varcata la soglia del negozio.

AMAR Store, dove la moda incontra la passione

La storia di AMAR affonda le sue radici negli anni in cui lo sport era ancora sinonimo di tessuti ruvidi e tanta ambizione. Da allora l’azienda di Tinto è cresciuta, si è trasformata, e ha imparato a comprendere una cosa fondamentale: lo stile non è solo apparenza, è identità.

«Siamo nati nello sport, ma negli anni abbiamo capito che lo sportswear poteva diventare un modo di essere — non solo un modo di vestirsi», racconta Tinto.

Da Nike a Adidas, fino ai brand più ricercati come Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Colmar, Armani, AMAR ha costruito un equilibrio perfetto tra comfort e ricercatezza, tra dinamismo e cura del dettaglio.

La scelta della Birreria: un investimento di cuore

Aprire un punto vendita alla Birreria non è stato un colpo di fortuna: è stata una scelta. «Ci sembrava il posto giusto: alle porte della città, in una zona viva, piena di gente e di energia. M mancava un negozio come il nostro, e abbiamo sentito che era il momento di esserci», spiega Tinto.

Il punto vendita, inaugurato a fine maggio 2025, è più raccolto rispetto agli altri del gruppo: circa 200-250 mq in cui ogni capo è selezionato con attenzione. Una boutique moderna, luminosa, pensata per far vivere il prodotto — non solo per mostrarlo.

AMAR Store: grandi marchi, promozioni e qualità al centro La Birreria

AMAR non punta al cliente “mordi e fuggi”. Punta a costruire relazioni. Per questo nasce la Fidelity Card, un sistema semplice che offre vantaggi reali: accumulo punti anche durante i saldi, premi da utilizzare tutto l’anno, sorprese e promozioni dedicate.

«Vogliamo che i nostri clienti abbiano sempre un vantaggio nel tornare da noi», dice Tinto. «La fidelizzazione per noi non è marketing: è rispetto.»

Le promo di stagione: shopping con stile, ma intelligente

In questo periodo, AMAR Store offre un’opportunità particolarmente interessante: sul secondo capo, il meno caro è scontato del 30%. Una formula che premia chi vuole rifare il guardaroba senza perdere di vista qualità e convenienza — una combinazione che a Napoli non passa mai inosservata.

AMAR non è solo un brand: è un gruppo di 45 persone che lavorano ogni giorno come squadra. Un’azienda che non nasconde il suo lato umano e che continua a crescere senza perdere le sue radici.

«Il nostro obiettivo è semplice: far sentire ogni cliente nel posto giusto», confida Tinto con la naturalezza di chi conosce bene il proprio mestiere.

La stagione invernale sta iniziando, e nonostante le temperature ancora miti, l’intero team guarda avanti con fiducia. «Siamo partiti bene con l’estate, ora vogliamo consolidare. I risultati arriveranno, ne siamo certi», dice Tinto, e lo dice con quel tono di chi non improvvisa, ma semina.

È uno spazio che parla di stile, di territorio, di passione imprenditoriale. È una tappa obbligata per chi cerca moda contemporanea, cura del dettaglio e un servizio che mette davvero il cliente al centro.