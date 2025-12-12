Natale a Torre del Greco: strade in festa, musica in chiesa e in piazza e ville aperte ai bambini

Torre del Greco si prepara a vivere un Natale ricco di eventi: diffuso, luminoso e sorprendente, con un calendario ricchissimo pensato per grandi e piccoli.

Eventi di Natale a Torre del Greco, il programma completo

Un viaggio tra musica, arte, spiritualità, spettacoli itineranti e grandi nomi della scena nazionale, che trasformerà le strade, le piazze e le parrocchie – dal centro alla periferia – in un palcoscenico continuo.

Un programma che unisce le radici della tradizione alle atmosfere più moderne, regalando alla città un dicembre da ricordare ed un nuovo anno da iniziare alla grande.

Gli eventi nelle parrocchie cittadine

Il cuore spirituale del Natale torrese batte ancora più forte grazie agli Itinerari religiosi natalizi, progetto curato da Liborio D’Urzo, che quest’anno propone un cartellone di grande spessore culturale e musicale.

Tra gli appuntamenti di rilievo spiccano “Natale a Napoli, Com’era e com’è” con Antonello Rondi e Francesco Malapena (13 dicembre, parrocchia Madonna delle Grazie), l’intenso spettacolo “Al silenzio del mondo” diretto da Gigi de Luca (14 dicembre, sempre alla Madonna delle Grazie), e il concerto di Katia Ricciarelli con “Racconti e Pastorali di Natale” (17 dicembre, chiesa di Sant’Antonio di Padova).

A illuminare con sonorità internazionali sarà invece The Blue Gospel Singer, protagonisti di “It’s the most wonderful time of the year” (16 dicembre). Ritmi etnici a Santa Maria La Bruna con Tony Esposito e i Ditirambo per “Notti di Luce” il 19 dicembre.

Da non perdere anche il grande finale del 30 dicembre con Giovanni Mauriello e “Nascette lu Messia – L’alba del Verbo incarnato”, un omaggio profondo alla tradizione musicale campana.

Santa Croce, le serate più belle sotto l’albero

Sul versante degli eventi in piazza, Torre del Greco non si fa mancare nulla. Il 27 dicembre arriva il That’s Napoli Christmas Show, lo spettacolo corale del Maestro Morelli che fonde tradizione partenopea e magia natalizia.

Il 28 dicembre riflettori puntati su Serena Autieri, che porterà in città la sua voce luminosa e la sua eleganza scenica. E il 30 dicembre sarà la volta di Nostalgia 90, un’esplosione di ricordi, musica e spettacolo che chiuderà l’anno con un’energia travolgente.

Spazi per i piccoli nelle ville cittadine

Immancabile, anche quest’anno, la sezione dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con “La magia del Natale – Torre in Fiaba” alla Villa Comunale V. Ciaravolo.

Dal 21 dicembre al 5 gennaio, ogni giornata sarà animata da favole, principesse, befane e personaggi che prenderanno vita tra scenografie incantate e performance dedicate all’immaginazione dei bambini. A Villa Macrina, invece, spazio alla fantasia con il Christmas Circus (20 e 21 dicembre), il Gran Giorno di Babbo Natale (23 dicembre) e l’allegra festa degli Eroi in festa (27 e 28 dicembre).

Anche il parco Salvo D’Acquisto sarà un palcoscenico a tema natalizio: l’illuminazione a tema già installata renderà il polmone verde del quartiere Sant’Antonio una scenografia perfetta per selfie e ricordi di questo Natale.

Portosalvo, torna il Presepe vivente

Il Presepe Vivente, nella cornice della Parrocchia di S. Maria di Portosalvo, torna nelle date del 27, 28 dicembre e 2-4 gennaio, con un percorso emozionale tra arte sacra, costumi storici e spiritualità popolare.

Ma la vera anima del Natale torrese pulsa nelle Strade in festa, un programma itinerante che trasforma ogni angolo della città in un racconto in movimento. Tra i momenti più attesi: la Street Parade di Natale (20 dicembre), la poetica White Christmas Parade, la grande Christmas Street (21 dicembre), la suggestiva Notte degli Angeli (22 dicembre) e il ritorno de Lo sbarco degli Elfi (23 dicembre), ormai un cult cittadino. Da segnalare anche gli spettacoli musicali itineranti come Note di strada, Boomerang Orkestra, la Street Band Sound From Kelelè, fino alla magia delle Bianche presenze (29 dicembre). Il 3 gennaio 2026 chiude la rassegna Il pianoforte gigante, un’esperienza visiva e sonora unica nel suo genere.

Con questo calendario così ricco, Torre del Greco si conferma una città capace di vivere il Natale come un grande abbraccio collettivo: per chi ci vive, per chi ci ritorna per le feste e per chi sceglie di venirci per la prima volta. Un invito aperto a tutti, residenti e visitatori, a lasciarsi trasportare dalla magia delle feste tra le strade dello shopping illuminate e le vie principali che – in numerose occasioni di queste festività – saranno chiuse al traffico.

Eventi natalizi a Torre del Greco, il programma completo

Itinerari religiosi natalizi

Progetto di Liborio D’Urzo

13 Dicembre – ore 19:30

Parrocchia Madonna delle Grazie

“Natale a Napoli, Com’era e com’è”

con Antonello Rondi e Francesco Malapena

14 Dicembre – ore 20:30

Parrocchia Madonna delle Grazie

“Al silenzio del mondo” / Suoni, Canti e Parole per il Tempo del Natale

Associazione culturale Ghenearte

Regia di Gigi de Luca, con Antonella Morea

16 Dicembre – ore 19:30

Parrocchia Preziosissimo Sangue

“It’s the most wonderful time of the year” | The Blue Gospel Singer

17 Dicembre – ore 20:00

Parrocchia Sant’Antonio di Padova

“Racconti e Pastorali di Natale” | Concerto di Katia Ricciarelli

18 Dicembre – ore 20:00

Parrocchia Santa Maria di Portosalvo

“Allarme nel presepe” di Gianni Rodari | Associazione De Curtis

19 Dicembre – ore 19:30

Parrocchia di Santa Maria La Bruna

“Notti di luce” | Tony Esposito ed Etnica Ditirambo

20 Dicembre – ore 19:30

Parrocchia di Santa Maria del Principio

“A Maria” | con Elisabetta D’Acunzo

21 Dicembre – ore 19:00

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

“Aspettando il Natale” | Associazione Amici della Lirica

26 Dicembre – ore 19:30

Parrocchia Santissima Annunziata

“Xmas in the world” | Magma Ensemble

28 Dicembre – ore 19:30

Basilica di Santa Croce

“Natale in musica” | Associazione Amici della Musica

29 Dicembre – ore 19:30

Parrocchia dello Spirito Santo

“Ninna Nanna la nascita del Re” | Ensemble Neapolis

30 Dicembre – ore 19:30

Parrocchia Madonna del Carmine

“Nascette lu Messia – L’alba del Verbo incarnato”

Associazione Melallucca | con Giovanni Mauriello

Natale in piazza

27 Dicembre – ore 20:00

That’s Napoli Christmas Show

Spettacolo musicale corale ideato e diretto dal Maestro Morelli, che celebra le festività natalizie fondendo la tradizione partenopea con le più belle melodie natalizie.

28 Dicembre – ore 19:00

Serena Autieri in Concerto

L’artista è accompagnata da un ensemble di musicisti e offre una performance che unisce la sua voce potente all’autentica “napoletanità” e al fascino dei classici italiani.

30 Dicembre – ore 20:00

Nostalgia 90

Un viaggio nel tempo che unisce un DJ set esplosivo con i grandi successi del decennio a vocalist, ballerine, performer, allestimenti a tema ed effetti speciali.

La magia del Natale

Torre in Fiaba

Villa Comunale V. Ciaravolo

ore 10:00 – 13:00 / ore 16:00 – 20:00

(infrasettimanale ore 16:00 – 20:00)

dal 21 al 23 Dicembre | Le Favole di Natale

dal 27 al 30 Dicembre | Le Favole delle Principesse

dal 3 al 5 gennaio 2026 | Le Favole della Befana

Il Natale dei bambini

Villa Macrina

ore 10:00 – 13:00

20 e 21 Dicembre | Christmas Circus

Uno spettacolo che unisce la magia del circo alla poesia del teatro in cui riscoprire la gioia di esistere e la meraviglia dell’infanzia attraverso la mimica, il corpo e la fantasia.

23 Dicembre | Il Gran Giorno di Babbo Natale

Babbo Natale, Natalina, Elfi e Soldatino accolgono i bambini per una giornata piena di magia e divertimento.

27 e 28 Dicembre | Eroi in festa

Balli di gruppo, spettacoli di bolle giganti e un coinvolgente musical con supereroi e personaggi delle favole.

Presepe Vivente

Parrocchia di S. Maria di Portosalvo

dalle ore 18:30 alle 22:00

7, 28 Dicembre e 2, 3 e 4 Gennaio

Strade in festa

20 Dicembre – dalle 10:00 alle 13:00

Street Parade di Natale

Cerimonia d’apertura itinerante con veicoli addobbati e personaggi natalizi.

dalle 17:00 alle 21:00

White Christmas Parade e il gioco dei palloni

Spettacolo itinerante in cui uomini in frac e dame vestiti di bianco sembrano fluttuare tra la folla, creando un’atmosfera onirica.

21 Dicembre – dalle 10:00 alle 13:00

Christmas Street

La grande parata natalizia lungo le vie della città.

dalle 17:00 alle 21:00

Music for Christmas Shopping

Harp vibes, Guru trio, Geamaria Palumbo trio e Nadia WMN Records Vinyl Set.

22 Dicembre – dalle 17:00 alle 21:00

La notte degli Angeli

Spettacolo elegante e suggestivo di arte e musica.

23 Dicembre – dalle 17:00 alle 21:00

Lo sbarco degli Elfi – seconda edizione

Le strade cittadine si trasformano in un mondo fantastico con scenografie incantate, mongolfiere giganti e performance di artisti acrobatici.

27 Dicembre – dalle 10:00 alle 13:00

Note di strada

Spettacolo -concerto itinerante pianoforte e violino su un carro musicale.



dalle 17:00 alle 21:00

Boomerang Orkestra

Orchestra composta da 15 artisti in un’esplosione di groove, improvvisazione e coinvolgimento.

28 Dicembre – dalle 10:00 alle 13:00

Street Band “Sound From Kelelè”

Ritmi afro-brasiliani, cubani, moderni ed elettronici, reinterpretano il ruolo delle percussioni mescolando linguaggi globali.



dalle 17:00 alle 21:00

Ensamble strumentali “De Bellis”

Formazioni musicali: quintetto di ottoni e percussioni; quartetto di saxofoni; marimba show duo con sax, dj-set e percussioni; trio fisarmonica, mandolino, chitarra e voce.

29 Dicembre – dalle 17:00 alle 21:00

Bianche presenze

Spettacolo itinerante con farfalle luminose su trampoli.

3 Gennaio 2026 – dalle 17:00 alle 21:00

Il pianoforte gigante

Esibizione interattiva e di grande impatto visivo, dove artisti suonano e ballano su una tastiera di pianoforte a pavimento lunga diversi metri.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di Vesuviolive, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione.