Napoli, la solidarietà di F.A.S.T.®️ (Farmacisti Attivi Sul Territorio) diventa realtà: sport e cultura gratis per i ragazzi del Centro Ester

Trasformare la solidarietà in opportunità concrete, offrendo ai giovani di un territorio complesso come Napoli Est non solo un’alternativa alla strada, ma una vera e propria rampa di lancio verso il futuro. È questo il bilancio straordinario di “Il Cuore batte al Sud”, il primo crowdfunding nazionale promosso da F.A.S.T.®️ (Farmacisti Attivi Sul Territorio), i cui proventi sono stati ufficialmente devoluti al Centro Ester Village.

L’iniziativa, lanciata a luglio con un evento simbolo e coordinata dal Presidente di F.A.S.T., il Dott. Pietro Carraturo, ha mobilitato una rete di generosità che ha attraversato tutto il Paese, chiudendosi nel mese di dicembre con un risultato che va oltre la semplice cifra economica. L’intera somma raccolta è stata destinata all’associazione Social Center Village per finanziare borse di studio sportive e culturali.

Un successo che affonda le radici nella serata del 16 luglio, illuminata dalla presenza della madrina e presentatrice Fabiola Cimminella. Con la sua professionalità e la sua grande sensibilità verso le tematiche sociali, Fabiola ha saputo farsi portavoce del progetto, coinvolgendo il grande pubblico e dando una risonanza mediatica fondamentale all’iniziativa.

Lo sport come pilastro di inclusione

Grazie a questi fondi, numerosi ragazzi che vivono in contesti di fragilità economica potranno accedere gratuitamente a corsi di nuoto, basket, calcio e teatro. Non si tratta solo di svago: per il Centro Ester, presidio storico di legalità e aggregazione, queste attività rappresentano strumenti fondamentali per promuovere la salute, la disciplina e, soprattutto, l’inclusione sociale.

“Investire nei ragazzi significa investire nel futuro della città”, spiegano i promotori. In un’area che chiede a gran voce spazi di crescita, la sinergia tra i farmacisti e le realtà associative locali dimostra come il privato sociale possa fare la differenza nel colmare i vuoti istituzionali.

Un modello virtuoso di rete territoriale

Il successo dell’operazione è frutto di una collaborazione stretta tra diverse anime del territorio. Al centro del progetto, oltre alla visione del Dott. Carraturo, si staglia il lavoro quotidiano del Patron del Centro Ester, Pasquale Corvino, e del Direttore Fabio Cirella. Un ruolo chiave è stato giocato anche da Ivana Petrone, responsabile safeguarding e fondatrice di Ester Network, che insieme ai vertici di F.A.S.T. — la segretaria Roberta Salomone e il tesoriere Andrea Minieri — ha permesso di costruire questo modello di “sport per tutti”.

Una promessa per il futuro

“Il Cuore batte al Sud” non è stato un evento isolato, ma l’inizio di un percorso. La promessa di F.A.S.T.®️ è quella di continuare a essere un punto di riferimento per Napoli Est, mantenendo viva la collaborazione con il Centro Ester e Social Center Village.

Perché se è vero che il cuore del Sud batte forte, è attraverso azioni come questa che il suo battito diventa il ritmo di un cambiamento reale e inarrestabile.