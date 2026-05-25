Viaggio tra i Sapori d’Italia: la Golden Val Venosta incontra il limone campano

Mela Val Venosta continua il suo viaggio tra i sapori d’Italia e fa tappa in Campania con il progetto che mette in dialogo le mele della Val Venosta con le eccellenze gastronomiche regionali.

Protagonista di questa nuova tappa è il limone campano, agrume simbolo del territorio, amato per il suo profumo intenso, la sua freschezza e la sua naturale nota acidula.

In abbinamento, la Mela Golden Delicious Val Venosta, varietà conosciuta per la dolcezza equilibrata e la consistenza succosa. L’incontro tra i due ingredienti dà vita a un contrasto semplice e immediato tra acidità del limone e dolcezza della mela.

La ricetta è stata realizzata dalla nutrizionista e divulgatrice scientifica Chiara Manzi con il Sorbetto di mela Golden Val Venosta e limone campano, una ricetta essenziale realizzata con mela, succo di limone e menta fresca.

Dal punto di vista nutrizionale, l’abbinamento valorizza l’unione tra vitamina C, fibre e composti antiossidanti naturalmente presenti nei due ingredienti, per una preparazione leggera e dal profilo fresco e naturale.