Quattro Altari, arte e spettacoli dal 12 al 14 giugno: da Noemi a Tony Tammaro, il programma completo
Giu 05, 2026 - Redazionale Sponsorizzato
La Festa dei Quattro Altari si prepara a tornare protagonista nel cuore di Torre del Greco con tre giornate dedicate alla tradizione, alla cultura e alla musica.
Dal 12 al 14 giugno il centro cittadino ospiterà una nuova edizione della storica manifestazione, tra altari monumentali, tappeti artistici e concerti con protagonisti di primo piano della scena nazionale.
Musica protagonista in piazza Santa Croce
Tra le novità più rilevanti dell’edizione 2026 c’è il trasferimento del palco principale in piazza Santa Croce. Sarà qui che si svolgeranno i concerti serali che accompagneranno la festa.
Ad aprire il programma musicale, venerdì 12 giugno, saranno i Neri per Caso, celebre gruppo vocale salernitano noto per le sue reinterpretazioni a cappella e per le numerose partecipazioni televisive e sanremesi.
Sabato 13 giugno toccherà invece a Clementino, tra i rapper più apprezzati del panorama italiano, pronto a portare sul palco l’energia dei suoi brani più conosciuti.
La chiusura della manifestazione sarà affidata domenica 14 giugno a Noemi, artista capace di conquistare pubblici di diverse generazioni grazie alla sua voce inconfondibile e ai successi costruiti tra Festival di Sanremo, collaborazioni prestigiose e tournée nazionali.
Arte diffusa nel centro cittadino
Accanto agli appuntamenti musicali, la manifestazione continuerà a valorizzare il suo patrimonio artistico e religioso con gli storici altari monumentali e le opere realizzate dagli artisti locali.
L’altare più grande sarà collocato a piazza Luigi Palomba: lì dove cominciava il centro antico. Il titolo sarà: “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”, eseguito dal maestro Alfonso Raiola.
A largo Costantinopoli troverà nuovo spazio l’altare che negli ultimi anni era stato a piazza Santa Croce, quest’anno occupata dal palco. A dargli vita il maestro Salvatore Seme, titolo dell’opera “Fractio Panis”.
Altre installazioni artistiche troveranno spazio a Palazzo Baronale: sia l’altare del maestro Antonino Ammendola dal titolo “Il cantiere di Dio, io ti aiuto” che il tappeto del maestro Sergio Eco, “Il dono della vita”.
Il tradizionale altare di corso Garibaldi sarà firmato, anche quest’anno, dal maestro Francesco Scognamiglio: l’opera si chiama “Coraggio, alzati, ti chiama”.
La festa tra altari, tappeti e spettacolo
Gli altri tradizionali tappeti artistici saranno distribuiti in punti diversi ed “inediti” del centro cittadino, contribuendo a creare un percorso culturale e turistico capace di coinvolgere residenti e visitatori.
Al Museo Mac3 “La comunione della misericordia” del maestro Raffaele Panariello, all’ex biblioteca in villa comunale “Dall’altare alle strade: Eucarestia, cuore pulsante della chiesa” del maestro Antonio Caso.
Si ritorna in zona mare per l’opera del maestro Vincenzo Borrelli, “Eucarestia, fonte di luce e di salvezza” che sarà eseguita nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo.
Tutte le opere seguono il tema dell’edizione 2026: “Eucarestia, sorgente di vita e cantiere di speranza”, un filo conduttore che accompagnerà le realizzazioni artistiche e gli appuntamenti religiosi dell’intera manifestazione.
Musica protagonista in piazza Santa Croce
Tra le novità più rilevanti dell’edizione 2026 c’è il trasferimento del palco principale in piazza Santa Croce. Sarà qui che si svolgeranno i concerti serali che accompagneranno la festa.
Ad aprire il programma musicale, venerdì 12 giugno, saranno i Neri per Caso, celebre gruppo vocale salernitano noto per le sue reinterpretazioni a cappella e per le numerose partecipazioni televisive e sanremesi.
Sabato 13 giugno toccherà invece a Clementino, tra i rapper più apprezzati del panorama italiano, pronto a portare sul palco l’energia dei suoi brani più conosciuti.
La chiusura della manifestazione sarà affidata domenica 14 giugno a Noemi, artista capace di conquistare pubblici di diverse generazioni grazie alla sua voce inconfondibile e ai successi costruiti tra Festival di Sanremo, collaborazioni prestigiose e tournée nazionali.
Una festa che si espande nella città
Altro punto focale della festa sarà il neonato Museo Mac3 di via Circuvallazione: il polo dedicato alle esposizioni virtuali del corallo e del cammeo si trasformerà in un’area di spettacolo, arte e sperimentazione.
A curare le manifestazioni nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità sarà il Forum dei Giovani con un palco che vedrà esibirsi tante giovani promesse locali oltre ai già affermati Dadà e Deddè, i Funky Pushertz, i comici Vincenzo Comunale e Mariano Grillo e l’attesissimo ed amatissimo Tony Tammaro.
Il Museo Mac3 sarà aperto per i giorni della festa e le visite saranno possibili previa prenotazione online sul sito mac3.corallocammeotorrese.it. Accanto al museo ci saranno quattro “mini-altari” realizzati da giovani artisti torresi, nel solco di una tradizione immortale che passa il testimone alle nuove generazioni.
Ma sarà festa anche in via Comizi e in zona Porto con le iniziative teatrali coordinate da Antonello Aprea, in Corso Vittorio Emanuele, sulla Spiaggia del Fronte e piazza Luigi Palomba con altre iniziative musicali, in via Vittorio Veneto con le bancarelle, in villa Ciaravolo con il Villaggio dei sapori e in tanti altri angoli della città.
Festa dei Quattro Altari 2026, il programma completo
Festa dei Quattro Altari 2026
Torre del Greco 12 | 13 | 14 giugno 2026
12 giugno, il venerdì della festa
Ore 18:00 | Piazza Santa Croce
Inizia la Festa
Grandi ospiti musicali, Coro Jubilate Deo e Banda E. De Bellis.
ArtTorre musica in festa
Ore 18:30 | Centro Storico
Banda E. De Bellis, Sfilata bandistica per il centro cittadino
ArtTorre teatro in festa
Ore: 19:00 | Palazzo Baronale
Associazione Gazebo Rosa, “L’Odissea”
ArtTorre musica in festa
Ore 19:30 | via Spiaggia del fronte
Stelle Danzanti, “Anima Vesuviana: i quattro elementi in danza”
Ore 20:30 | via Spiaggia del Fronte
Margy Ballivo, “Ngopp ‘a rena nera”
Giovani in festa
a cura del Forum dei Giovani
Museo Virtuale MAC3
Ore 16:00 | Estemporanea di Street Art Writing
Giovani… in Arte
Ore 18:30 | DJ Set di apertura
Ore 19:30 | Tutto Fuori Controllo Mariano Grillo
Ore 20:15 | Tammaro acustic show Tony Tammaro
Il centro della festa: Piazza Santa Croce, ore 21,15
WARM UP CONCERTI Radio Marte
NERI PER CASO in concerto, ore 22,00
Ingresso libero
13 giugno: il sabato della festa
Animazione in festa
Ore 19:00 | Villa Comunale V. Ciaravolo
Animazione per i bambini
ArtTorre teatro in festa
Ore 18:30 | Altare Largo Costantinopoli
‘A Compagnia ‘e Zazzà, “San Carlino… per sempre sì!”
Ore 19:00 | Via Comizi
Il Teatro di Donna Peppa, “Tavernara ‘e Porta Capuana”
Ore 19:00 | Spiaggia del Fronte
Gli Esuli | “Varietà popolare”
Ore 19:30 | Ex mercato del pesce
Ladri di copione | “Malanova”
ArtTorre musica in festa
Ore 20:00 | Corso Vittorio Emanuele
Elvis and Friends | “Rock and Roll anni 50-60”
Ore 20:00 | Piazza Luigi Palomba
Luna Janara | “Canti e Suoni del Sud Italia”
Ore 20:30 | via Spiaggia del fronte
The Dreamers | “Sette Colori Mille Emozioni”
Giovani in festa
Museo MAC3
Ore 18:00 | Nuove voci sul palco
a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco
Ore 19:30 | Bocca del Vesuvio Summer Tour DEDDE’
Ore 20:00 | Core in Fabula Live DADA’
Il centro della festa: Piazza Santa Croce, ore 21,15
WARM UP CONCERTI Radio Marte
CLEMENTINO in concerto, ore 22,00
Ingresso libero
14 giugno: la domenica della festa
Animazione in festa
Ore 18:30 | Corso Vittorio Emanuele
Pianoforte gigante
ArtTorre teatro in festa
Ore 18:00 | Via Comizi
Compagnia Gianni Pernice | “Lisistrata”
Ore 18:30 | Ex Mercato del Pesce
Teatro Club Gino Roma fin dal 1972 | “Le chiavi di casa”
Ore 19:00 | Altare Largo Costantinopoli
La Compagnia Balagancik | “Nu paese curioso”
ArtTorre musica in festa
Ore 18:30 | ex Biblioteca – P.le Cesare Battisti
La Tofa | ”Artigiani di Speranza”
Ore 20:00 | Piazza Luigi Palomba
Banda Musicale ACMT | Sfilata Bandistica
Ore 20:30 | via Spiaggia del fronte
Magma | “Patrimonio Napoletano”
Ore 18:00 | Palestra GIL
Presentazione libro | “T’aggia cuntato u fatto”
di Carlo Boccia ed Eduardo Orma
Giovani in festa
Museo MAC3
Ore 19:30 | Stand Up Comedy Vincenzo Comunale
Ore 20:30 | Funky Pushertz Live
Il centro della festa: Piazza Santa Croce, ore 21,15
WARM UP CONCERTI Radio Marte
NOEMI in concerto, ore 22,00
Ingresso libero
Gran finale della festa
Ore 24:00 | Zona Porto
Spettacolo pirotecnico
In ogni giorno della Festa
Altari
Piazza Luigi Palomba
“Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto” Eseguito dal M° Alfonso Raiola
Palazzo Baronale
“Il Cantiere di Dio, io ti aiuto” Eseguito dal M° Antonino Ammendola
Largo Costantinopoli
“Fractio Panis” Eseguito dal M° Salvatore Seme
Corso Garibaldi
“Coraggio, alzati, ti chiama” Eseguito dal M° Francesco Scognamiglio
Tappeti
Museo MAC3
“La comunione della misericordia” Eseguito dal M° Raffaele Panariello
Palazzo Baronale
“Il dono della vita”, Eseguito dal M° Sergio Eco
Ex Biblioteca
“Dall’altare alle strade: Eucarestia, cuore pulsante della chiesa” Eseguito dal M° Antonio Caso.
Parrocchia di S.M. di Portosalvo
“Eucarestia Fonte di luce e di salvezza” Eseguito dal M° Vincenzo Borrelli
Spettacolo teatrale
Scale Villa Comunale V. Ciaravolo | ore 20:00
PAN – Piccoli Archetipi Napoletani | a cura del Collettivo Sinemetu
In collaborazione con il Forum dei Giovani di Torre del Greco
Villaggio dei Sapori
Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo” | Ore 17:30 – 23:30
Proiezioni concerti su Led Wall
Mostre
Palazzo Baronale | Mostra di pittura
“Arte e cultura all’ombra del Vesuvio tra sublime e l’infinito”
a cura dell’Accademia Ercolanese
Chiesa di San Michele – Ipogeo delle Anime
Vernissage “L’Arte della Tradizione”
Mostra fotografica di Carlo Falanga a cura di Assocoral
Casa del Combattente Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo”
Mostra del giocattolo, “Trenini elettrici, la passione per grandi e piccini”
a cura di Giuseppe Vitiello e Maurizio Falco
Museo MAC3 | Apertura straordinaria dalle ore 18:00 alle 21:00
Estemporanea lavorazione corallo e cammeo
A cura del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese
Museo MAC3 Spazi esterni
Angolo Street Food
4 Mini Altari a cura del Forum dei Giovani
Via Comizi | Hobbisti
Via Vittorio Veneto | Bancarelle
Angolo Via Roma | Postazione Radio Marte