Quattro Altari, arte e spettacoli dal 12 al 14 giugno: da Noemi a Tony Tammaro, il programma completo

La Festa dei Quattro Altari si prepara a tornare protagonista nel cuore di Torre del Greco con tre giornate dedicate alla tradizione, alla cultura e alla musica.

Dal 12 al 14 giugno il centro cittadino ospiterà una nuova edizione della storica manifestazione, tra altari monumentali, tappeti artistici e concerti con protagonisti di primo piano della scena nazionale.

Musica protagonista in piazza Santa Croce

Tra le novità più rilevanti dell’edizione 2026 c’è il trasferimento del palco principale in piazza Santa Croce. Sarà qui che si svolgeranno i concerti serali che accompagneranno la festa.

Ad aprire il programma musicale, venerdì 12 giugno, saranno i Neri per Caso, celebre gruppo vocale salernitano noto per le sue reinterpretazioni a cappella e per le numerose partecipazioni televisive e sanremesi.

Sabato 13 giugno toccherà invece a Clementino, tra i rapper più apprezzati del panorama italiano, pronto a portare sul palco l’energia dei suoi brani più conosciuti.

La chiusura della manifestazione sarà affidata domenica 14 giugno a Noemi, artista capace di conquistare pubblici di diverse generazioni grazie alla sua voce inconfondibile e ai successi costruiti tra Festival di Sanremo, collaborazioni prestigiose e tournée nazionali.

Arte diffusa nel centro cittadino

Accanto agli appuntamenti musicali, la manifestazione continuerà a valorizzare il suo patrimonio artistico e religioso con gli storici altari monumentali e le opere realizzate dagli artisti locali.

L’altare più grande sarà collocato a piazza Luigi Palomba: lì dove cominciava il centro antico. Il titolo sarà: “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”, eseguito dal maestro Alfonso Raiola.

L’altare di Piazza Luigi Palomba, realizzato da Alfonso Raiola

A largo Costantinopoli troverà nuovo spazio l’altare che negli ultimi anni era stato a piazza Santa Croce, quest’anno occupata dal palco. A dargli vita il maestro Salvatore Seme, titolo dell’opera “Fractio Panis”.

Altre installazioni artistiche troveranno spazio a Palazzo Baronale: sia l’altare del maestro Antonino Ammendola dal titolo “Il cantiere di Dio, io ti aiuto” che il tappeto del maestro Sergio Eco, “Il dono della vita”.

Il tradizionale altare di corso Garibaldi sarà firmato, anche quest’anno, dal maestro Francesco Scognamiglio: l’opera si chiama “Coraggio, alzati, ti chiama”.

La festa tra altari, tappeti e spettacolo

Gli altri tradizionali tappeti artistici saranno distribuiti in punti diversi ed “inediti” del centro cittadino, contribuendo a creare un percorso culturale e turistico capace di coinvolgere residenti e visitatori.

Al Museo Mac3 “La comunione della misericordia” del maestro Raffaele Panariello, all’ex biblioteca in villa comunale “Dall’altare alle strade: Eucarestia, cuore pulsante della chiesa” del maestro Antonio Caso.

Tappeto di Sergio Eco a Palazzo Baronale

Si ritorna in zona mare per l’opera del maestro Vincenzo Borrelli, “Eucarestia, fonte di luce e di salvezza” che sarà eseguita nella chiesa di Santa Maria di Portosalvo.

Tutte le opere seguono il tema dell’edizione 2026: “Eucarestia, sorgente di vita e cantiere di speranza”, un filo conduttore che accompagnerà le realizzazioni artistiche e gli appuntamenti religiosi dell’intera manifestazione.

Musica protagonista in piazza Santa Croce

Tra le novità più rilevanti dell’edizione 2026 c’è il trasferimento del palco principale in piazza Santa Croce. Sarà qui che si svolgeranno i concerti serali che accompagneranno la festa.

Ad aprire il programma musicale, venerdì 12 giugno, saranno i Neri per Caso, celebre gruppo vocale salernitano noto per le sue reinterpretazioni a cappella e per le numerose partecipazioni televisive e sanremesi.

Sabato 13 giugno toccherà invece a Clementino, tra i rapper più apprezzati del panorama italiano, pronto a portare sul palco l’energia dei suoi brani più conosciuti.

La chiusura della manifestazione sarà affidata domenica 14 giugno a Noemi, artista capace di conquistare pubblici di diverse generazioni grazie alla sua voce inconfondibile e ai successi costruiti tra Festival di Sanremo, collaborazioni prestigiose e tournée nazionali.

Una festa che si espande nella città

Altro punto focale della festa sarà il neonato Museo Mac3 di via Circuvallazione: il polo dedicato alle esposizioni virtuali del corallo e del cammeo si trasformerà in un’area di spettacolo, arte e sperimentazione.

A curare le manifestazioni nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità sarà il Forum dei Giovani con un palco che vedrà esibirsi tante giovani promesse locali oltre ai già affermati Dadà e Deddè, i Funky Pushertz, i comici Vincenzo Comunale e Mariano Grillo e l’attesissimo ed amatissimo Tony Tammaro.

Il Museo Mac3 sarà aperto per i giorni della festa e le visite saranno possibili previa prenotazione online sul sito mac3.corallocammeotorrese.it. Accanto al museo ci saranno quattro “mini-altari” realizzati da giovani artisti torresi, nel solco di una tradizione immortale che passa il testimone alle nuove generazioni.

Ma sarà festa anche in via Comizi e in zona Porto con le iniziative teatrali coordinate da Antonello Aprea, in Corso Vittorio Emanuele, sulla Spiaggia del Fronte e piazza Luigi Palomba con altre iniziative musicali, in via Vittorio Veneto con le bancarelle, in villa Ciaravolo con il Villaggio dei sapori e in tanti altri angoli della città.

Festa dei Quattro Altari 2026, il programma completo

Festa dei Quattro Altari 2026

Torre del Greco 12 | 13 | 14 giugno 2026

12 giugno, il venerdì della festa

Ore 18:00 | Piazza Santa Croce

Inizia la Festa

Grandi ospiti musicali, Coro Jubilate Deo e Banda E. De Bellis.

ArtTorre musica in festa

Ore 18:30 | Centro Storico

Banda E. De Bellis, Sfilata bandistica per il centro cittadino

ArtTorre teatro in festa

Ore: 19:00 | Palazzo Baronale

Associazione Gazebo Rosa, “L’Odissea”

ArtTorre musica in festa

Ore 19:30 | via Spiaggia del fronte

Stelle Danzanti, “Anima Vesuviana: i quattro elementi in danza”

Ore 20:30 | via Spiaggia del Fronte

Margy Ballivo, “Ngopp ‘a rena nera”

Giovani in festa

a cura del Forum dei Giovani

Museo Virtuale MAC3

Ore 16:00 | Estemporanea di Street Art Writing

Giovani… in Arte

Ore 18:30 | DJ Set di apertura

Ore 19:30 | Tutto Fuori Controllo Mariano Grillo

Ore 20:15 | Tammaro acustic show Tony Tammaro

Il centro della festa: Piazza Santa Croce, ore 21,15

WARM UP CONCERTI Radio Marte

NERI PER CASO in concerto, ore 22,00

Ingresso libero

13 giugno: il sabato della festa

Animazione in festa

Ore 19:00 | Villa Comunale V. Ciaravolo

Animazione per i bambini

ArtTorre teatro in festa

Ore 18:30 | Altare Largo Costantinopoli

‘A Compagnia ‘e Zazzà, “San Carlino… per sempre sì!”

Ore 19:00 | Via Comizi

Il Teatro di Donna Peppa, “Tavernara ‘e Porta Capuana”

Ore 19:00 | Spiaggia del Fronte

Gli Esuli | “Varietà popolare”

Ore 19:30 | Ex mercato del pesce

Ladri di copione | “Malanova”

ArtTorre musica in festa

Ore 20:00 | Corso Vittorio Emanuele

Elvis and Friends | “Rock and Roll anni 50-60”

Ore 20:00 | Piazza Luigi Palomba

Luna Janara | “Canti e Suoni del Sud Italia”

Ore 20:30 | via Spiaggia del fronte

The Dreamers | “Sette Colori Mille Emozioni”

Giovani in festa

Museo MAC3

Ore 18:00 | Nuove voci sul palco

a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco

Ore 19:30 | Bocca del Vesuvio Summer Tour DEDDE’

Ore 20:00 | Core in Fabula Live DADA’

Il centro della festa: Piazza Santa Croce, ore 21,15

WARM UP CONCERTI Radio Marte

CLEMENTINO in concerto, ore 22,00

Ingresso libero

14 giugno: la domenica della festa

Animazione in festa

Ore 18:30 | Corso Vittorio Emanuele

Pianoforte gigante

ArtTorre teatro in festa

Ore 18:00 | Via Comizi

Compagnia Gianni Pernice | “Lisistrata”

Ore 18:30 | Ex Mercato del Pesce

Teatro Club Gino Roma fin dal 1972 | “Le chiavi di casa”

Ore 19:00 | Altare Largo Costantinopoli

La Compagnia Balagancik | “Nu paese curioso”

ArtTorre musica in festa

Ore 18:30 | ex Biblioteca – P.le Cesare Battisti

La Tofa | ”Artigiani di Speranza”

Ore 20:00 | Piazza Luigi Palomba

Banda Musicale ACMT | Sfilata Bandistica

Ore 20:30 | via Spiaggia del fronte

Magma | “Patrimonio Napoletano”

Ore 18:00 | Palestra GIL

Presentazione libro | “T’aggia cuntato u fatto”

di Carlo Boccia ed Eduardo Orma

Giovani in festa

Museo MAC3

Ore 19:30 | Stand Up Comedy Vincenzo Comunale

Ore 20:30 | Funky Pushertz Live

Il centro della festa: Piazza Santa Croce, ore 21,15

WARM UP CONCERTI Radio Marte

NOEMI in concerto, ore 22,00

Ingresso libero

Gran finale della festa

Ore 24:00 | Zona Porto

Spettacolo pirotecnico

In ogni giorno della Festa

Altari

Piazza Luigi Palomba

“Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto” Eseguito dal M° Alfonso Raiola

Palazzo Baronale

“Il Cantiere di Dio, io ti aiuto” Eseguito dal M° Antonino Ammendola

Largo Costantinopoli

“Fractio Panis” Eseguito dal M° Salvatore Seme

Corso Garibaldi

“Coraggio, alzati, ti chiama” Eseguito dal M° Francesco Scognamiglio

Tappeti

Museo MAC3

“La comunione della misericordia” Eseguito dal M° Raffaele Panariello

Palazzo Baronale

“Il dono della vita”, Eseguito dal M° Sergio Eco

Ex Biblioteca

“Dall’altare alle strade: Eucarestia, cuore pulsante della chiesa” Eseguito dal M° Antonio Caso.

Parrocchia di S.M. di Portosalvo

“Eucarestia Fonte di luce e di salvezza” Eseguito dal M° Vincenzo Borrelli

Spettacolo teatrale

Scale Villa Comunale V. Ciaravolo | ore 20:00

PAN – Piccoli Archetipi Napoletani | a cura del Collettivo Sinemetu

In collaborazione con il Forum dei Giovani di Torre del Greco

Villaggio dei Sapori

Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo” | Ore 17:30 – 23:30

Proiezioni concerti su Led Wall

Mostre

Palazzo Baronale | Mostra di pittura

“Arte e cultura all’ombra del Vesuvio tra sublime e l’infinito”

a cura dell’Accademia Ercolanese

Chiesa di San Michele – Ipogeo delle Anime

Vernissage “L’Arte della Tradizione”

Mostra fotografica di Carlo Falanga a cura di Assocoral

Casa del Combattente Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo”

Mostra del giocattolo, “Trenini elettrici, la passione per grandi e piccini”

a cura di Giuseppe Vitiello e Maurizio Falco

Museo MAC3 | Apertura straordinaria dalle ore 18:00 alle 21:00

Estemporanea lavorazione corallo e cammeo

A cura del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese

Museo MAC3 Spazi esterni

Angolo Street Food

4 Mini Altari a cura del Forum dei Giovani

Via Comizi | Hobbisti

Via Vittorio Veneto | Bancarelle

Angolo Via Roma | Postazione Radio Marte



