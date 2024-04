Sabato pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 18, andrà in scena Empoli-Napoli, partita valida per la 33esima giornata del campionato italiano di Serie A. Il tecnico azzurro Francesco Calzona sarà costretto a rivoluzionare la difesa, priva degli squalificati Rrahmani e Mario Rui e dell’infortunato Mathias Olivera.

Spazio dunque dal primo minuto a Ostigard e Mazzocchi, con il norvegese preferito a Natan, vero e proprio oggetto misterioso del mercato estivo. In dubbio anche Juan Jesus, che però dovrebbe riuscire a recuperare. A centrocampo spazio ancora al terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In avanti confermato il tridente titolare Politano-Kvaratskhelia-Osimhen.

Per quanto riguarda la squadra di casa, Davide Nicola potrà contare sull’intera rosa, eccezion fatta per l’infortunato Ebuehi. L’Empoli si schiererà verosimilmente con l’ormai classico 3-4-2-1: Cambiaghi e Cancellieri manovreranno alle spalle dell’unica punta Niang.

Per i toscani regolarmente in campo gli ex Luperto e Bereszynski (campione d’Italia con gli azzurri), e il portiere Caprile, di proprietà del Napoli.

Empoli-Napoli, le probabili formazioni: Calzona obbligato a rivoluzionare la difesa

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Gyasi, Marin, Maleh, Cacace, Cambiaghi, Cancellieri, Niang. Allenatore Davide Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi, Anguissa, Zielinski, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. Allenatore Francesco Calzona