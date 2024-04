Serata da dimenticare, quella di ieri per Leonardo Bonucci. Entrato al 122′ di Fenerbahce-Olympiakos, ritorno dei quarti di finale di UEFA Conference League, solo per battere il rigore decisivo della serie, condanna con il suo errore la propria squadra all’eliminazione.

Bonucci choc: entra al 122′ solo per battere il rigore decisivo, lo sbaglia ed esce

Un declino senza attrito quello dell’ex difensore della Juventus, che l’anno scorso aveva giocato in Champions League contro il Napoli quando indossava la maglia dell’Union Berlino. In occasione della partita di ritorno, giocata allo stadio Maradona, fu anche protagonista di un simpatico siparietto con un tifoso, che ironizzò verso di lui indirizzandogli una frase diventata un vero e proprio cult.

Quel “Sei finito a giocare alla Longobarda” si è trasformato in una vera e propria profezia: passato ai turchi del Fenerbahce, Bonucci si è ritrovato a giocare nella terza competizione continentale per importanza: la Conference League. Ieri sera ha assistito a tutta la partita dalla panchina, e probabilmente sarebbe stato meglio per i suoi se ci fosse rimasto fino alla fine: mandato in campo solo per battere l’ultimo penalty della serie, l’ex campione d’Europa ha fatto harakiri, facendoselo parare e sancendo l’eliminazione dei padroni di casa.

E pensare che qualche anno fa, dopo una vittoria della sua Juventus a Napoli, nel post-partita Bonucci rispose con uno sfottò ad alcune domande: “Noi siamo in Champions, voi in Europa League”.